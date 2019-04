Autore:

Luca Cereda

VIDEOCLIP Un ripasso dei numeri non fa mai male, ma più di tutto parlano le immagini. Queste, poi! Ferrari ha diffuso un video che mostra le performance della nuova F8 Trubuto. Colonna sonora, ovviamente il sound del suo 3.9 litri V8 turbo, in questa configurazione capace di 720 cv e 770 Nm.

ALCUNI DATI Nel video, titolato “Oustanding Performance”, l'erede della 488 GTB si scatena prima su strada e poi su pista. Sfoggiando in primis lo spunto nello 0-100, appena 2,9 secondi di frame conditi da immagini spettacolari. Poi la velocità massima che, lo ricordiamo, per la Ferrari F8 Tributo è di 340 km/h. Infine scopriamo quanto la nuova rossa col V8 sia veloce in uscita di curva, migliorando del 6% le prestazioni del modello che l'ha preceduta.

HA LA PISTA DENTRO La Tributo ha tanto in comune con la 488 Pista, pur risultando leggermente più lenta nel raggiungere i 200 km/h (7,8 secondi). E questo già ci fa salire l'acquolina in bocca pensando a future evoluzioni in chiave sportiva. Intanto, se vuoi approfondire, leggi qui sotto la scheda tecnica del modello appena presentato al Salone di Ginevra.

MOTORE

Tipo: V8 – 90° turbo

Cilindrata totale: 3902 cc

Potenza massima*: 720 cv a 8000 giri/min

Potenza specifica: 185 cv/l

Coppia massima: 770 Nm a 3.250 giri/min

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza: 4611 mm

Larghezza: 1979 mm

Altezza: 1206 mm

Peso a secco**: 1.330 kg

PRESTAZIONI

0-100 km/h: 2,9 s

0-200 km/h: 7,8 s

Velocità massima: 340 km/h

**Con contenuti opzionali di alleggerimento