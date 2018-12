Autore:

Marco Rocca

ARRIVERA' PRESTO Che piaccia o no, io non vi rivelerò per ora da che parte sto, Ferrari lancerà un SUV nel 2020 finendo per soccombere alle pressioni di un mercato che vede solo a forma di SUV. Che piaccia o no, io non vi rivelerò per ora da che parte sto,lancerà un SUV nel 2020 finendo per soccombere alle pressioni di un mercato che vede solo a forma di SUV.

STOP AL POTERE TEDESCO In effetti i tanti appassionati del Cavallino non l'hanno presa molto bene ma in realtà l'idea di un SUV Ferrari era nell'aria da molti anni. Del resto è il mercato che lo chiede: quello cinese e americano in primis. Inoltre, fattore tutt'altro che irrilevante, Ferrari non può assolutamente permettersi di lasciare a Lamborghini, Bentley e Porsche il dominio su questo mercato.

SARA' IBRIDA Tutti si domandano: che forma avrà? Quanti cavalli scaricherà a terra il motore? Sarà più potente della Urus? Al momento non si sa molto. Quello che si conosce, perchè annuciato dallo stesso Louis Carey Camilleri (amministratore delegato Ferrari), Tutti si domandano: che forma avrà? Quanti cavalli scaricherà a terra il motore? Sarà più potente della Urus? Al momento non si sa molto.perchè annuciato dallo stesso Louis Carey Camilleri (amministratore delegato Ferrari),

è che il presunto SUV uscirà solo nel 2020. "Faremo qualcosa di unico. La nuova Ferrari Purosangue sarà elegante, spaziosa, versatile potente ma soprattutto ibrida", ha continuato Camilleri.

NON SOMIGLIA A NESSUNO Di rendering in giro ne abbiamo visti tanti, più o meno somiglianti a modelli esistenti. Il designer Giorgi Tedoradze, invece, ne ha creato uno molto particolare. Proprio in virtù di quanto detto dall'Amministratore Delegato, il bozzetto di Tedoradze non condivide alcuna somiglianza evidente con i modelli esistenti. Tra gli aspetti più intriganti c'è un muso davvero cattivo con piccoli fari acciglaiti, luci diurne alle estremità inferiori del paraurti, una grande griglia fiancheggiata da prese d'aria spalancate e un cofano molto audace e aggressivo.

FORSE LE TELECAMERE Senza dimenticare passaruota molto pronunciati che rendono le spalle della Purosangue larghe e muscolose. A condire il tutto pensano specchietti molto affilati (che potrebbero anche essere sostituiti da telecamere nell'esemplare definitivo) e una fiancata mossa da linee e tagli.

CI HAI PROVATO E' chiaro che stiamo parlando solo di un'ipotesi, realistica o meno che possa apparire. Ad oggi il progetto Purosangue è segretissimo e nessuno al di fuori di Ferrari sa come sarà. E francamente credo che sia altamente impossibile che sia avvicini a qualcosa del genere. Bel tentativo però...