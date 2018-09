Autore:

Marco Rocca

IL GIORNO DEI GIORNI Oggi è il Ferrari Capital Markets Day 2018. Non sapete di che cosa si tratta? Presto detto: è il giorno in cui viene presentato il piano industriale della Casa di Maranello, nello specifico 2018-2022. Un giorno importante in cui, finalmente, è stata confermata la produzione del primo SUV Ferrari, si chiamerà Purosangue.

IL PRIMO SUV DELLA STORIA Il nome è sicuramente d'impatto così come esaltante sarà la sua linea. Un crossover, vista l'altezza da terra, ma con il DNA Ferrari ben riconoscibile sin dai primi sguardi. Lo ha sottolineato con grande orgoglio Louis Carey Camilleri, amministratore delegato Ferrari, che ha detto: "L'argomento SUV è di grande interesse per tutti i costruttori. Non me ne voglia nessuno, ma la parola SUV non si addice a una Ferrari. Non stiamo seguendo la concorrenza, faremo qualcosa di unico. La nuova Ferrari Purosangue sarà elegante, spaziosa, versatile potente ma soprattutto ibrida".

ARRIVA L'IBRIDO In previsione di limiti sulle emissioni sempre più severi e restrittivi il costruttore italiano ha deciso, infatti, di puntare forte sulla propulsione ibirida. Basti pensare che nel 2022 il 60% della gamma sarà ibrida. "Il nostro know-how in materia di powertrain, continua Camilleri, continuerà a fare tesoro dello sviluppo della Formula 1 nella costruzione dei modelli di serie e più passeranno gli anni, più la percentule di elettrificazione nell'intera gamma aumenterà ". Proprio in funzione della presenza dell'ibrido che Ferrari reintrodurrà il motore V6.

LA PRODUZIONE La nuova produzione sarà suddivisa in quattro segmenti: Sport, GT, Serie speciali e Icona, le serie limitate come le ultime Ferrari SP1 e SP2 Monza.

LE PREVISIONI DI PRODUZIONE Un altro aspetto fondamentale è l'obiettivo di produzione. Secondo Ferrari da qui al 2022 si produrranno circa 12.000 vetture all'anno. Un numero importante ma sono nel cassetto 15 novità importanti.