Lamborghini Miura in mostra al museo di Sant'Agata: guarda che gallery!

Born Incomparable al Museo Lamborghini la mostra con Miura P400 S, Miura Roadster, Miura SVJ e gli omaggi contemporanei al mito

Nel 2026 il Museo Automobili Lamborghini celebra uno dei modelli più iconici della sua storia: la Lamborghini Miura compie 60 anni e lo fa con una mostra speciale dal titolo Born Incomparable, aperta dal 18 marzo 2026 fino a gennaio 2027.

L’esposizione racconta il mito della Miura, dalla sua genesi fino all’impatto duraturo che ha avuto sul mondo delle supersportive e sul design automobilistico globale.

Lamborghini Miura, lo chassis: 3/4 posteriore dall'alto

Alle origini della Miura

Il percorso espositivo inizia con lo Chassis Miura, telaio originale presentato al Salone di Torino del 1965: una struttura tubolare in acciaio da soli 120 kg, con motore V12 trasversale, capace di catturare subito l’attenzione per il suo design rivoluzionario.

Accanto, la Miura P400 S mostra miglioramenti tecnici e di comfort rispetto alla P400, confermando le prestazioni straordinarie della supersportiva con i suoi 370 CV.

Tra le vetture più rare della mostra spiccano la Miura Roadster e la Miura SVJ. La Roadster, nata come show car al Salone di Bruxelles del 1968, è un esemplare unico privo di tetto e finestrini laterali, che trasforma la berlinetta in una vera scultura su ruote.

La SVJ, invece, riprende lo spirito del prototipo Jota creato da Bob Wallace nel 1970, con aerodinamica e soluzioni tecniche ispirate alle corse, realizzata in pochissimi esemplari a partire da Miura SV esistenti.

Lamborghini Miura Roadster

Omaggi contemporanei

La mostra non si limita al passato: accanto ai modelli storici troviamo la Aventador LP 780-4 Ultimae Roadster Miura Omaggio, un esemplare Ad Personam che richiama la Miura Roadster del 1968 attraverso livrea, dettagli in carbonio e proporzioni.

E poi la Miura Concept del 2006, reinterpretazione moderna della leggenda degli anni ’60 firmata da Walter de’ Silva, un esercizio stilistico che fonde tradizione e innovazione senza fini produttivi.

Lamborghini Miura Concept 2006

La Miura nell’arte

L’opera di Fabian Oefner, Disintegrating X – Miura, completa il percorso: quasi due anni di lavoro per documentare ogni componente della Miura SV del 1972, ricreando un’installazione fotografica dove la vettura sembra esplodere e ricomporsi nello spazio, unendo arte e ingegneria in un’immagine iperrealista che rende omaggio al mito.

A sessant’anni dal debutto, la Miura continua a essere un simbolo di innovazione, design e visione, un’icona che ha influenzato generazioni di automobili e appassionati in tutto il mondo.

L’opera di Fabian Oefner, Disintegrating X – Miura

Celebrazioni globali e Tour Lamborghini Polo Storico

Il 2026 segna un anno speciale anche fuori dal museo: Lamborghini organizza eventi dedicati alla Miura in tutto il mondo. Tra questi, spicca il Tour Lamborghini Polo Storico, dal 6 al 10 maggio nel Nord Italia, con partenza dal Piemonte e conclusione durante il festival Lamborghini Arena all’autodromo di Autodromo di Imola il 9 e 10 maggio.

“Per Lamborghini, la Miura ha rappresentato una rivoluzione tecnica e stilistica, aprendo la strada al futuro del marchio. Raccontare la sua storia attraverso questa mostra è un passo fondamentale nelle celebrazioni del sessantesimo anniversario”, spiega Federico Foschini, Marketing and Sales Officer di Automobili Lamborghini.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/03/2026