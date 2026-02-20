Lamborghini Urus Performante torna alla ribalta: nuovo look, più potenza e anima ibrida plug-in. La IA la vede così

Avvistato il SUV del Toro nella versione Performante, ma con un motore elettrificato con ricarica alla spina e novità di design. Le foto spia e come la immagina l'intelligenza artificiale

La Lamborghini Urus Performante (leggi tutto su Lamborghini Urus Performante), uscita di scena dopo appena tre anni, potrebbe tornare in gamma con una configurazione aggiornata.

Lamborghini Urus Performante, ritorno elettrificato?

Secondo le ultime indiscrezioni, il modello sarà trasformato in un PHEV, adottando una soluzione tecnica simile a quella della Urus SE (guarda Lamborghini Urus SE). L’obiettivo è incrementare potenza ed efficienza, in linea con le normative sulle emissioni sempre più stringenti.

Nuova Lamborghini Urus Performante: in arrivo con look aggiornato e motore plug-in hybrid

Avvistamento al Circolo Polare Artico

Un prototipo della Lamborghini Urus Performante è stato intercettato nei pressi del Circolo Polare Artico, il che ci fa pensare a una fase avanzata di sviluppo. Le immagini che vedete, con quella di apertura dell'articolo creata dall'AI per immaginare il SUV senza mimetica indosso, ci mostrano le novità di stile.

Detto ciò, come già accaduto con la Urus SE, anche questa versione dovrebbe integrare un sistema ibrido ricaricabile alla spina e una potenza ancora maggiore. Per Lamborghini (guarda la homepage di Lamborghini), si tratterebbe di un ulteriore passo verso l’elettrificazione della gamma, mantenendo elevate prestazioni.

Tuttavia, aggiungere peso a quella che era la versione “leggera” sembra andare contro lo spirito del marchio, ma Lamborghini sa chiaramente cosa vogliono i suoi clienti.

Nuova Lamborghini Urus Performante: l'elettrificazione alla spina porta più potenza al SUV

Design rivisto e dettagli specifici

Le modifiche estetiche distinguono chiaramente il nuovo SUV sportivo. Il frontale adotta luci diurne in stile SE, ma introduce una barra diagonale più pronunciata che si estende fino ai fari.

Anche la presa d’aria inferiore appare più sottile e rialzata, mentre interventi su minigonne laterali e posteriore completano l’aggiornamento. Non sono da escludere ritocchi anche in abitacolo, nell’ottica di una naturale evoluzione di stile e tecnologia dello sport utility italiano.

Nuova Lamborghini Urus Performante: un dettaglio del frontale con nuovi fari a LED

Strategia e posizionamento

Lanciato nel 2018, il SUV del Toro è diventato rapidamente il modello più venduto di Lamborghini, superando 20.000 unità in quattro anni. La scelta di avere in gamma una versione PHEV può sembrare controcorrente per un modello del genere, ma le esigenze normative e di mercato incidono anche nel segmento dei SUV ad alte prestazioni.

Nonostante alcune incertezze nella composizione della gamma, con la Performante uscita e poi rientrata nei listini, la domanda resta elevata e la produzione è già impegnata fino al 2027.

Guardando il sito web dell'azienda, la Performante è ancora in vendita insieme alla SE e alla S. Anche se i configuratori per la S e la Performante sono spariti, il che suggerisce che Lamborghini continuerà a produrla finché non avrà completato gli ordini dei clienti. Il peso aggiuntivo dell’ibridazione sembra quindi un compromesso accettabile per un pubblico che privilegia prestazioni, tecnologia e versatilità. Voi cosa ne pensate della Urus Performante PHEV? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/02/2026