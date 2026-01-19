Mecum Auctions: questa è la Ferrari Enzo che ha fatto saltare ogni record all'asta

Parlare di Ferrari (guarda la homepage di Ferrari) significa entrare in una galassia riservata a pochi eletti, soprattutto se ci rivolgiamo al mondo del collezionismo e dei modelli speciali. E l'asta Mecum (qui la homepage di Mecum Auctions) dedicata alla collezione del compianto Phil Bachman ha segnato un punto di svolta nel mondo delle supercar, riscrivendo i numeri di mercato di alcuni dei modelli del Cavallino più iconici di sempre.

Ferrari Enzo: un esemplare della collezione Phil Bachman battuto a 17,8 milioni di dollari

Un nuovo riferimento del mercato collezionistico

A lasciare tutti a bocca aperta è stata una Ferrari Enzo (guarda un'altra Ferrari Enzo da record) che ha fatto schizzare le offerte fino a raggiungere una cifra da brividi. Si tratta di un esemplare nella rarissima livrea Giallo Modena, venduto per l'incredibile cifra di 17,875 milioni di dollari.

Il risultato ottenuto dalla Enzo di Bachman ha più che triplicato il precedente record per questo modello, fissato nel 2023 a poco più di 6 milioni di dollari. Un balzo che testimonia quanto la domanda per le Ferrari più esclusive continua a crescere, soprattutto quando si tratta di esemplari con caratteristiche uniche.

Ferrari Enzo: gli interni rivestiti in pelle bicolore rosso/giallo sono un'altra esclusiva dell'auto

Un esemplare raro e altamente personalizzato

Questa Ferrari Enzo si distingue per diversi elementi. Ha percorso appena 1.044 km ed è una delle sole 127 unità destinate al mercato statunitense. Ancora più esclusiva la colorazione: solo 36 Enzo sono state verniciate in questa speciale sfumatura.

A rendere l'auto ulteriormente esclusiva ci sono le personalizzazioni di fabbrica, tra cui gli interni con sedili bicolore rosso e giallo, una configurazione rarissima che la differenzia visivamente dalla maggior parte degli altri esemplari.

Ferrari Enzo: alcuni modelli della collezione Phil Bachman

Tutte le Ferrari da record dell'asta Mecum

La Ferrari Enzo non è stata l'unica protagonista. La Ferrari 288 GTO di Bachman è stata venduta per 8,525 milioni di dollari, mentre una F40 con appena 737 km ha raggiunto i 6,6 milioni.

Nuovo primato anche per la Ferrari F50, battuta a 12,2 milioni di dollari. Tra le più moderne, una LaFerrari Coupé ha toccato quota 6,7 ​​milioni, mentre la LaFerrari Aperta ha raggiunto gli 11 milioni.

Ferrari Enzo: una F40 con 737 km battuta a 6,6 milioni di dollari

Beneficenza e dinamiche dell'asta

Mecum Auctionsha specificato che il ricavato complessivo è stato destinato alla Phil and Martha Bachman Foundation, ma l'asta si è svolta come una normale vendita aperta. Secondo indiscrezioni, Dana Mecum avrebbe acquistato la collezione in precedenza, rendendo gli acquirenti finali semplici clienti e non donatori. Un dettaglio che non ha comunque frenato l'entusiasmo di un mercato sempre vivace e oggi più che mai affascinato dalle Ferrari più rare.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/01/2026