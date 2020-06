Asta record

Comprare online un'auto all'asta richiede anche una bella dose di azzardo. Insomma, in quanti sarebbero disposti ad aprire il portafogli per un'auto mai vista in carne e ossa (o meglio ''in valvole e pistoni'')? Tantopiù se il prezzo non è esattamente quello di un'utilitaria... È sicuramente questo il caso della Ferrari Enzo che ha stabilito il record assoluto (almeno per ora) del prezzo più alto mai pagato per un'auto venduta in un'asta online. La casa d'aste RMSotheby's ha organizzato alla fine di maggio un evento dal nome Driving into Summer, in cui metteva in vendita alcuni dei gioielli in quel momento a sua disposizione. E a spuntare la cifra più alta è stata una Ferrari Enzo.

FERRARI ENZO Prodotta in soli 400 esemplari, di cui uno donato al Vaticano, tra il 2002 e il 2004, la bellezza di Maranello monta un motore centrale V12 da 6 litri aspirato, è in grado di generare 650 CV per 657 Nm di coppia, e la sua trazione posteriore si può spingere fino a oltre 350 km/h, con uno 0 a 100 in 3,65 secondi.

IL PREZZO L'esemplare venduto all'asta ha 17 anni e soltanto 2000 km percorsi, e a questo punto la domanda è... quanto sareste disposti a spendere per farla vostra? Il facoltoso offerente che l'ha acquistata nell'occasione di quest'asta ha sborsato 2 milioni e 640 mila dollari. Il prezzo, per l'auto in questione, non è poi neanche particolarmente elevato, considerato che la stima a cui viene offerta va tra i 2 milioni e sei e i 2 milioni e nove (prezzo sempre espresso in dollari), ma si tratta di una cifra davvero importante soprattutto per essere stata toccata (per la prima volta) nel contesto di un'asta online. Con tutta probabilità però il record è destinato a essere presto superato, visto che già pochi giorni dopo una Ferrari 288 GTO del 1985 è stata venduta (sempre online ovviamente) per 2 miloni e 310 mila dollari.