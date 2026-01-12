La Ferrari FF di John Elkann all’asta: al nipote dell’Avvocato piacevano gli interni “cheap”

Un esemplare ordinato nel 2013 da John Elkann sarà battuto a Parigi: carrozzeria e interni coordinati in blu, ma la chicca sono i sedili in tessuto. Quotazione? Ve la diciamo alla fine

La Ferrari FF rappresenta una svolta storica per il Cavallino Rampante: è stata la prima Ferrari di serie a trazione integrale e anche la prima a interpretare il concetto di “wagon” sportiva secondo Maranello (guarda la prova video di Ferrari FF).

Ferrari FF: una pioniera diversa dal solito

E oggi un esemplare particolarmente speciale sta per essere messo all’asta, attirando l’attenzione degli appassionati.

Ferrari FF: un modello del 2013 creato per John Elkann va all'asta da RM Sotheby's

Un’auto ordinata da John Elkann

Questa Ferrari FF fu originariamente commissionata da John Elkann, oggi presidente di Ferrari e, all’epoca, numero uno di Fiat, allora casa madre del marchio.

Non si tratta quindi di una configurazione standard: Elkann non era un cliente qualunque, ma una figura centrale nella storia recente di Ferrari. Il link alla casa d’aste RM Sotheby’s ci mostra tutte le sue caratteristiche (guarda la Ferrari FF all’asta).

Ferrari FF: carrozzeria in sfumatura Nuovo Blu con interni coordinati

Verniciatura carrozzeria e interni coordinati

All’esterno spicca la raffinata vernice Nuovo Blu, una scelta elegante e poco comune per una Ferrari. Tuttavia, il vero elemento distintivo è l’abitacolo: cruscotto, pannelli porta, tappeti, console centrale, volante e sedili sono tutti rifiniti in tonalità di blu perfettamente abbinate alla carrozzeria.

Ferrari FF: sedili sportivi e rivestimenti in tessuto sono stati una scelta originale e visionaria

Sedili in tessuto: una scelta fuori dal tempo

L’aspetto più sorprendente è la presenza di sedili e e alcuni elementi interni in tessuto, una rarità assoluta per una Ferrari moderna (guarda la homepage di Ferrari). Nel 2013, anno di costruzione dell’auto, il tessuto non era più utilizzato da decenni sui modelli di serie. Una scelta quasi visionaria, che anticipava le attuali tendenze legate a sostenibilità ed etica dei materiali.

Ferrari FF: il motore 12 cilindri a V con una potenza di 660 CV per 683 Nm di coppia

All’asta RM Sotheby’s di Parigi

Questa insolita ed esclusiva Ferrari FF sarà battuta all’asta a Parigi a fine gennaio, con una stima compresa tra 220.000 e 320.000 euro. Un pezzo unico che unisce storia, personalizzazione e visione. Collezionisti e appassionati, siete pronti per fare un’offerta?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/01/2026