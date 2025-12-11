C'è da spostare una macchina. Dal balcone. Una Ferrari

Una Ferrari sta bene ovunque, deve aver pensato Amar Dezic. 28 anni, viennese, imprenditore nel mondo dei ricambi auto, che aveva chiesto al suo condominio un posto auto extra per far svernare la sua Ferrari 296. Risposta: Nein.

E allora Amar, ispirato da quei miliardari di Dubai che tengono le hypercar in salotto come fossero piante grasse, ha deciso di fare l’unica cosa ''logica'': chiamare una gru e parcheggiare la Ferrari sul balcone. Vero? Ma certo, c'è pure il video su TikTok (chi l'avrebbe mai detto!).

Per il condominio un posto auto risparmiato. Per Amar la Ferrari a due passi dal divano, al riparo dagli spazzaneve e dal sale. E con vista privilegiata sul soggiorno. Una soluzione perfetta. Per una settimana, almeno.

Già, perché solo qualche giorno dopo questo parkour automobilistico, sono arrivati gli ispettori edilizi. “Carina l’idea, ma ancora nein! Verboten!”. Il balcone è divieto di sosta: motivo ufficiale, sicurezza antincendio. La 296 doveva scendere subito da lì.

E così la gru è stata richiamata, questa volta per il viaggio di ritorno. Il Cavallino adesso dormirà nel magazzino dell’azienda di Dezic, in attesa che passi il gelo e che le strade tornino amiche. Che vita complicata!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/12/2025