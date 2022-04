Ferrari 296 GT3: a Fiorano, inizia la nuova era delle corse GT del Cavallino - Foto

La nuova era del programma Gran Turismo della Ferrari è iniziata. Nelle scorse ore, ha infatti debuttato sulla pista di Fiorano la nuovissima Ferrari 296 GT3, destinata a raccogliere il testimone della vincente Ferrari 488 ancora impegnata nei campionati sportivi del 2022. Al volante si sono alternati l’esperto Andrea Bertolini, storico pilota Factory del Cavallino, e Alessandro Pier Guidi, due volte campione del mondo Wec proprio con la rossa, che è stato il primo a sedersi ai comandi della nuova belva di Maranello.

LE NOVITÀ Rispetto alla versione stradale 296 GTB, che proprio noi di MotorBox vi abbiamo presentato nelle scorse settimane dopo averla provata in pista in Spagna, la 296 GT3 è equipaggiata ovviamente di tutte le dotazioni per le corse, partendo dal grosso alettone posteriore progettato in conformità con i regolamenti tecnici GT3, per arrivare alle varie appendici aerodinamiche all’anteriore, splitter compreso, e all’evidente diffusore. La 296, in pista con una colorazione rosso-camouflage per celare i dettagli della carrozzeria, inizia la fase di sviluppo dinamico che la porterà a debuttare nei campionati sportivi a partire dal 2023.

PARLA IL BOSS “Questa giornata – ha spiegato, nella nota ufficiale diramata da Ferrari, il responsabile delle attività sportive GT, Antonello Coletta – segna l’ingresso nel nostro futuro delle competizioni GT ed è un momento speciale. Abbiamo scelto di effettuare i primi collaudi a Fiorano perché è la nostra casa e per permettere alle persone che hanno lavorato al progetto di condividere un’emozione molto particolare. La vettura ha un intenso programma di test davanti a sé, ma abbiamo avuto dei buoni riscontri già da questa prima sessione”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 13/04/2022