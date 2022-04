Ferrari 296 GTS, Habemus Spider? World premiere il 19 aprile

Manca la conferma dei diretti interessati, tuttavia logica e intuito vogliono che quella sagoma appartenga proprio a lei, Ferrari 296 GTS, alias 296 Spider. Per togliersi ogni dubbio, non resta che attendere la data di martedì 19 aprile, giorno individuato dalla Casa per mostrare al mondo una ''sorpresa''. Come bisbigliato in un post sull'account Twitter di Ferrari.

We have a surprise for you. Don’t miss it on April 19th.#Ferrari pic.twitter.com/ZZpB6j1oC7 — Ferrari (@Ferrari) April 13, 2022



UNISCI I PUNTINI Si evince che si tratta di 296 dalle forme sia del passaruota, sia delle prese d'aria, sia infine dal profilo discendente al posteriore. La penombra non impedisce inoltre di riconoscere i contorni di una vettura inequivocabilmente senza il tetto fisso. Tutti gli indizi insomma portano a lei, Ferrari 296 in formato Spider. Il nome non è ancora noto: oltre all'assonanza col nomignolo della variante standard, la sigla GTS suona la più probabile in quanto adottata in passato anche da 812 aperta. In qualunque modo verrà chiamata, Ferrari 296 open air adotterà lo stesso sistema ibrido plug-in che ha come base di partenza il 3 litri turbo a 6 cilindri a V da 663 cv, che sommati ai 167 cv del propulsore elettrico portano la potenza massima a quota 830 cv. Ma non è escluso qualche piccolo intervento. Trascorsa Pasqua, niente più segreti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/04/2022