Porsche 959 all’asta: il mito anni ’80 di Zuffenhausen cerca un nuovo proprietario

Negli USA la supercar originale con soli 5.666 km sarà venduta all’asta da Mecum e per aggiudicarsela servirà una cifra a sei zeri

La Porsche 959 è considerata una delle vetture più avanzate e rappresentative della sua epoca.

Porsche 959, icona tecnologica degli anni ’80

La celebre Porsche degli anni Ottanta, nata per ridefinire il concetto di supercar, tornerà protagonista negli Stati Uniti grazie a una vendita organizzata dalla casa d’aste Mecum (qui il link all’asta) fissata per il 16 maggio. L’esemplare in questione è del 1987, verrà proposto senza prezzo di riserva – questa è la notizia principale – e rappresenta una rara occasione per i collezionisti. L’auto è completamente originale e ha percorso appena 5.666 km. Della versione Komfort Stradale come questa ne furono costruiti soltanto 292 esemplari, dettaglio che ne ha alimentato il valore nel mercato internazionale delle auto da collezione.

Porsche 959 1987 all'asta da Mecum negli Stati Uniti

Design sinuoso e dettagli originali

Questo esemplare, importato dal Giappone e successivamente adattato alle normative americane antinquinamento dagli specialisti di Canepa, mantiene numerose caratteristiche originali. Tra queste spiccano i cerchi da 17 pollici con pneumatici Michelin.

Ancora oggi la 959 colpisce per la sua carrozzeria sinuosa, pensata per ottimizzare l’aerodinamica senza rinunciare a un look aggressivo e valorizzare le prestazioni del suo sei cilindri 2,0 litri biturbo. Anche gli interni conservano l’impostazione tipica delle sportive di fascia alta degli anni Ottanta, con rivestimenti di pelle nera, inserti color argento e dettagli crema che rendono l’abitacolo particolarmente ricercato.

Porsche 959 1987: gli interni ben mantenuti nonostante quasi quarant'anni di età dell'auto

Quotazioni in crescita per la 959

Nel corso dell’ultimo decennio il valore della 959 (guarda un’altra Porsche 959) è cresciuto in modo costante. Se in passato era possibile acquistarne una a cifre inferiori al milione di dollari, oggi le migliori raggiungono facilmente quota due milioni di dollari. Alcuni recenti risultati ottenuti nelle aste internazionali confermano questa tendenza, e anche per questo esemplare gli esperti prevedono un prezzo finale molto elevato.

La combinazione tra rarità, condizioni originali e basso chilometraggio potrebbe infatti attirare collezionisti da tutto il mondo. Secondo voi la cifra è coerente per un esemplare del genere? Diteci la vostra.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/05/2026