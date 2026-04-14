Porsche 911 GT4: possibile rimpiazzo della Cayman GT4?

L’idea di una Porsche 718 Cayman esclusivamente a batterie ha lasciato più di un appassionato con l'amaro in bocca e a Zuffenhausen sarebero intenzionati a portare avanti anche le versioni termiche. Non è del tutto chiaro, però, che cosa faranno della ''piccola'' GT4: soprattutto dopo l'ultimo avvistamento dei notri fotografi tra i cordoli dell'Inferno Verde.

Porsche 911 GT4, con uomini Manthey e collaudatori Porsche

Il mistero della 911 messa a dieta

Negli ultimi giorni, una strana creatura è stata avvistata tra Spa-Francorchamps e il Nürburgring. A prima vista sembra una classica 911 GT3, ma qualcosa non torna.

La presenza degli uomini di Manthey Racing e dei collaudatori Porsche sembra nascondere qualcosa di diverso. Rumors insistenti sostengono che questa potrebbe essere la base per la futura 911 GT4, un modello destinato a colmare il vuoto lasciato dalla Cayman GT4 quando (e se) quest'ultima diventerà davvero una ''ex''.

Porsche 911 GT4, il mozzo non è per cerchi monodado

I dettagli che fanno la differenza rispetto alla GT3

Il muletto in questione sfoggia la dicitura Challenge sull'alettone posteriore, un nome che solitamente profuma di corse clienti e omologazioni.

A un occhio distratto potrebbe sfuggire, ma per noi appassionati di tecnica ci sono indizi eloquenti a indicare che questo prototipo è diverso da una normale GT3.

Prima di tutto i bulloni delle ruote. Dimentica il monodado centrale delle GT3 e GT3 RS: questo muletto monta cinque classiche colonnette. Un ritorno al passato? No, una scelta tipica delle categorie GT4 per ridurre i costi e semplificare la gestione nei campionati amatoriali.

Le nostre spie a bordo pista sostengono poi che il canto di questa 911 non fosse quello profondo e metallico del 4.0 litri della GT3 Cup, ma piuttosto avesse un timbro identico a quello del 3.8 litri boxer che spinge l'attuale Cayman GT4 RS.

Rispetto alla GT3, poi, lo scarico è posizionato leggermente più in basso, l'alettone ha paratie laterali inedite e il sistema di rifornimento è stato spostato sotto il cofano anteriore.

Porsche 911 GT4, il tappo del serbatoio è sotto al cofano anteriore

Il dubbio del rimpiazzo per la 718 GT4

Porsche non può permettersi di uscire dal settore GT4, dove domina con la Cayman insieme a giganti come BMW M4, Aston Martin Vantage e Toyota Supra. Se la futura Cayman sarà elettrica, non potrà correre in queste categorie.

Ecco allora che la 911 GT4 diventa il piano B perfetto: una versione ''light'' e meno costosa della GT3, capace di tenere in vita il business del motorsport clienti e di offrire agli stradisti un'alternativa termica che la 718 potrebbe non avere più.

Porsche 911 GT4, la scritta Challenge coperta ma visibile

Quando la vedremo?

Se questa 911 GT4 diventerà realtà, non accadrà prima del 2027. Porsche sta prendendo tempo, testando la resistenza sul Nordschleife con i suoi piloti ufficiali.

L'obiettivo è chiaro: creare un'auto che sia il distillato dell'emozione Porsche, dedicata a chi mette il piacere di guida sopra ogni cosa, compreso il tempo nello 0-100 km/h.

Resterà da capire se questa manovra non finirà per ''cannibalizzare'' la leggenda della 911 o se, invece, sarà l'ultima scialuppa di salvataggio per chi non è ancora pronto a caricare la propria sportiva alla colonnina. Noi, nel dubbio, teniamo le orecchie tese verso Stoccarda.

VEDI ANCHE