Porsche prepara una sorpresa per il 14 aprile: arriva la nuova GT3 Cabriolet?

Segnatevi sul calendario la data del 14 aprile perché Porsche ha un sorpresa da presentare. Già perché la casa automobilistica ha comunicato che in quella data toglierà i veli a un nuovo membro della famiglia Porsche 911. Il lancio si terrà di pomeriggio, alle 16. Nel breve comunicato, il costruttore tedesco fa sapere che ''esperti del settore automobilistico metteranno alla prova il nuovo modello, a loro ancora sconosciuto, sulle spettacolari strade di montagna di Tenerife''. Il tutto è accompagnato da un teaser in cui si vede la vettura coperta da un telo. Quindi, di che modello si tratta?

E se fosse una GT3 Sport Cabriolet?

L'ipotesi più accreditata è proprio questa e cioè che sia in arrivo la nuova GT3 Sport Cabriolet già protagonista di alcune foto spia. Ufficialmente, Porsche la descrive solamente come una ''auto sportiva particolarmente divertente''. Tuttavia, il fatto che la presentazione si terrà a Tenerife e che la vedremo protagonista in un filmato in cui sarà portata al limite sulle strade di montagna dell'Isola, fa pensare a una versione cabriolet, andando così a confermare le indiscrezioni degli ultimi tempi.

Le voci che circolano nelle ultime ore parlano di una GT3 Cabriolet dotata di un pacchetto comprensivo di cambio manuale, una capote in tela e uno specifico body kit aerodinamico. Porsche porterà davvero al debutto la 911 GT3 Sport Cabriolet tra pochi giorni? Lo scopriremo ma gli appassionati si attendono che sia davvero questa la sorpresa che la casa automobilistica intende presentare. Il teaser, comunque, non fornisce particolari informazioni aggiuntive ma passate foto spia fanno pensare davvero a una nuova Cabriolet in arrivo.

Fortunatamente non bisognerà attendere per scoprirlo. L'appuntamento è quindi per il pomeriggio del 14 aprile.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/04/2026