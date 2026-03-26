Nuova Porsche 911 GT3 RS: gli indizi che fanno pensare al turbo

Tra i cordoli dell’Inferno Verde, dove ogni segreto prima o poi viene a galla, è comparso un prototipo leggermente camuffato della futura Porsche 911 GT3 RS aggiornata. Il laboratorio a cielo aperto è sempre lo stesso: il Nürburgring. E proprio qui la nuova RS sembra aver iniziato a raccontare qualcosa di interessante – soprattutto guardandola da dietro.

Nuova Porsche 911 GT3 RS facelift, la parte anteriore sembra invariata

Dietro cambia (quasi) tutto

A prima vista il frontale resta molto vicino a quello dell’attuale generazione 992.2: splitter, prese d’aria e superfici sembrano evoluzioni minime del modello in vendita oggi. Ma basta spostarsi verso la coda per capire che a Zuffenhausen stanno lavorando seriamente.

Il paraurti posteriore è stato rivisto e anche il diffusore appare più aggressivo. Ora integra quattro pinne verticali, una in più rispetto alla GT3 RS attuale. Non è un dettaglio casuale: nelle Porsche più estreme ogni millimetro è lì per generare più carico o migliorare il flusso d’aria.

La vera curiosità, però, sta nelle nuove aperture ai lati dei due terminali di scarico centrali. Sono elementi completamente inediti, che sul modello attuale semplicemente non esistono.

Nuova Porsche 911 GT3 RS, prese d'aria attorno allo scarico suggeriscono sia turbo

Nuove prese d’aria: solo design o indizio tecnico?

Quelle aperture potrebbero essere decorative, certo. Ma è più probabile che abbiano una funzione precisa: raffreddamento supplementare o gestione dei flussi di scarico.

Non è tutto. Sotto la sottile striscia luminosa posteriore si intravede anche una zona prima nascosta, che suggerisce la presenza di un ulteriore sfogo d’aria.

Se si mettono insieme tutti gli indizi – prese supplementari, diffusore ridisegnato e scarico modificato – il quadro che emerge è uno solo: questa GT3 RS potrebbe avere esigenze di raffreddamento molto più elevate rispetto a oggi. E questo porta dritti a una parola: turbo.

Nuova Porsche 911 GT3 RS facelift dovrà affrontare l'Euro 7

Il problema si chiama Euro 7

La nuova normativa europea Euro 7 sta mettendo alle strette molti costruttori, e anche Porsche non fa eccezione. Nell'ottobre 2024 il capo della divisione GT di Andreas Preuninger aveva parlato piuttosto chiaramente: senza sovralimentazione o elettrificazione, una futura GT3 difficilmente avrebbe potuto rispettare i limiti europei.

Tempistiche? Circa due anni. Guarda caso, proprio il periodo in cui è atteso il debutto commerciale della GT3 RS aggiornata, che dovrebbe arrivare entro l'anno in corso.

Nuova Porsche 911 GT3 RS facelift, lato sinistro

Mild hybrid o mild turbo?

Secondo lo stesso Preuninger, in Porsche si stanno valutando diverse strade: ibridizzazione oppure turbocompressore. Ma la sensazione è che la bilancia stia lentamente pendendo verso la seconda.

Un turbo “leggero”, magari accompagnato da una piccola assistenza elettrica, permetterebbe di contenere peso e complessità, evitando soluzioni più estreme come quelle viste su alcune supercar ibride. Un riferimento implicito a quanto accaduto anche a Ferrari, dove l’elettrificazione spinta non sempre è stata accolta con entusiasmo dal mercato più purista.

Nuova Porsche 911 GT3 RS facelift, il posteriore

Una piccola rivoluzione nella famiglia GT

Se davvero la prossima GT3 RS dovesse passare al turbo, non sarebbe solo un aggiornamento tecnico. Storicamente in casa Porsche le linee sono sempre state molto chiare: la GT3 ha sempre avuto un aspirato puro, mentre il turbo era riservato alla GT2, che fa della potenza brutale il suo tratto distintivo.

Una GT3 RS sovralimentata finirebbe inevitabilmente per sfumare questo confine, avvicinandosi concettualmente alla futura GT2 RS.

Quest’ultima, secondo le indiscrezioni, potrebbe arrivare con un plug-in hybrid basato su un boxer biturbo da 4.0 litri e una potenza superiore ai 1.000 CV. Numeri da hypercar.

Nuova Porsche 911 GT3 RS facelift, il frontale

Aerodinamica evoluta, come da tradizione

Al di là della questione motore, la nuova GT3 RS porterà comunque una serie di affinamenti aerodinamici – terreno dove Porsche gioca praticamente in casa.

Tra le modifiche più evidenti, un nuovo paraurti posteriore con prese d’aria riviste, diffusore maggiorato con quattro pinne verticali, sfoghi d’aria ai lati degli scarichi, terminali più grandi, fanali posteriori aggiornati nello stile della gamma 992.2, prese sul cofano anteriore ridisegnate e piccoli deviatori aerodinamici nella zona frontale.

Dettagli apparentemente minimi, ma studiati per migliorare raffreddamento, efficienza aerodinamica e gestione dei flussi.

Nuova Porsche 911 GT3 RS facelift, evidenti i nuovi sfoghi per l'aria ai lati del paraurti

La domanda resta una sola

Per ora Porsche non conferma nulla. Ma tra prototipi sempre più rivelatori, normative sempre più severe e dichiarazioni tutt’altro che casuali, la sensazione è che qualcosa stia davvero cambiando.

La prossima 911 GT3 RS potrebbe restare una delle auto da pista più pure mai costruite… ma con un piccolo soffio di turbo alle spalle.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/03/2026