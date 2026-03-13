Per Porsche è un momento difficile ma batte ancora tutti. Dal meccanico

Non sta vivendo, Porsche, la sua stagione più scintillante, ma almeno una consolazione può metterla sul tavolo: quando si tratta di coccolare il cliente in officina, nessuno la batte.

Lo dice JD Power, che nella Customer Service Index 2026 (circoscritta agli USA) incorona il marchio di Zuffenhausen con un signor punteggio di 915 su 1.000, ben sopra la media del settore (868).

Nel club premium, Infiniti le soffia sul collo con 912, mentre Lexus chiude il podio a quota 900. Nel mass market, invece, Mini si prende la scena davanti a Subaru e Buick, con Mazda e Chevrolet poco distanti.

JD Power Customer Service Index 2026: Porsche sugli scudi

In generale lo studio - 51 mila proprietari di auto tra 1 e 3 anni - conferma che la maggior parte delle visite riguarda manutenzione spicciola, ma anche che i tempi d’attesa restano un nervo scoperto: 1,6 ore per i marchi generalisti, quasi due e mezza per i premium. E che i clienti vogliono più trasparenza: foto, video, prove visive. Il 64% le chiede, meno della metà le riceve.

Sul fronte direct‑to‑consumer, Tesla e Rivian restano indietro: niente rete di dealer, tanta assistenza mobile, soddisfazione più bassa (855). E JD Power ricorda che solo chi supera i 950 punti è più incline a tornare e ricomprare.

Insomma, in un momento in cui Porsche deve guardarsi allo specchio più del solito, almeno una certezza rimane: in officina, il cliente esce ancora col sorriso.

Fonte: JD Power

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/03/2026