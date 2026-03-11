La valigia Porsche costa un botto (anche) per questioni di sound

Il sibilo dei jet e il latrato del 6 cilindri Boxer? Possono attendere. Per Porsche, il vero piacere del viaggio inizia dal ''clack'' della serratura. Quella della Roadster Aluminum Trolley Collection: un set di valigie che costa come uno scooter, ma suona come una 911.

C’è chi la chiama ossessione, chi la chiama identità. A Zuffenhausen, però, sanno bene che la tua esperienza Porsche non si esaurisce quando giri la chiave (a sinistra, ça va sans dire) e spegni il ''flat-six''.

Se sei un porschista vero, il tuo piacere è una questione di micro-meccanica: è lo scatto secco di un interruttore, è quel ''tuff'' sordo e rassicurante della portiera che si chiude. Un suono che ti trasmette solidità, ingegneria, storia. Bene, ora immagina di voler portare quel suono con te in aeroporto, tra un check-in e un duty-free...

Porsche Design Roadster Aluminum Trolley Collection davanti a una 911 d'epoca

Questione di orecchio

La Porsche Design Roadster Aluminum Trolley Collection non è certo il solito set di pezzi di alluminio con un badge appiccicato sopra. Il colpo di genio (o di marketing estremo, vedila come vuoi) sta nelle chiusure a scatto.

Non servono solo a tenere chiuse le tue camicie di ricambio: sono state progettate per restituirti un feedback acustico che ricordi esattamente la chiusura della portiera di una Porsche. Un suono ''ricco e solido'', dicono loro. In pratica, se chiudi la valigia con troppa enfasi, potresti quasi aspettarti di veder lampeggiare le frecce.

Porsche Design Roadster Aluminum Trolley Collection: il trolley dentro e fuori

DNA da pista (e da stiva)

Il guscio in alluminio anodizzato (disponibile in argento o in un nero super stiloso) non è solo scenografia. Viene realizzato con la stessa tecnologia di formatura 3D usata nelle linee di produzione delle auto, il che permette di avere un telaio privo di rivetti.

Il design? Le nervature concave non sono lì per caso: sono un esplicito tributo al roll-bar della 911 Targa. Ma c’è anche della sostanza: le piegature del metallo - proprio come nelle carrozzerie delle auto - servono a conferire rigidezza alla struttura e a proteggere il tuo prezioso carico.

Sotto, trovi ruote doppie con cuscinetti a sfera, rifinite con un design a cinque razze che richiama i mitici cerchi fucinati Fuchs delle 911 d'antan e studiate per farti scivolare nel silenzio più assoluto.

Roadster Aluminum Trolley Collection, le ruote riprendono il design dei cerchi Fuchs

Il gioco degli incastri

Le misure sono tre: Small, Medium e Large. Ma la domanda che ti tormenta se hai una 911 in garage è: ''Ci stanno?''. Da Zuffenhausen non arrivano conferme ufficiali sul set completo, ma a occhio e croce una va nel frunk (il bagagliaio anteriore) e le altre finiscono dietro i sedili, sperando che tu non abbia ordinato i roll-bar a gabbia. Se invece viaggi in Cayenne o Panamera, beh, puoi esagerare col guardaroba senza troppi patemi.

Porsche Design Roadster Aluminum Trolley Collection, affinità di stile

Prezzi: da svenimento (ovviamente)

Veniamo alle note dolenti, ovvero il conto. Perché il lusso, lo sai, ha un listino dedicato. La piccola costa 1.282 euro, la media 1.426 e la grande 1.528. Se vuoi il ''set completo'' per fare il figo al gate, il totale fa 4.236 euro.

E siccome siamo in Porsche, la lista degli optional è dietro l’angolo: vuoi i manici in pelle colorata coordinati ai tuoi interni? Sono 99 euro. Hai distrutto una ruota su un pavé troppo aggressivo? Il ricambio ti costa tra 99 e 109 euro.

Insomma, quattro rotelline nuove ti costano quasi come un treno di gomme economiche per una Fiat Panda, ma anche questo fa parte dei piaceri di chi può permettersele. Persino se poi vola in low-cost. La Roadster Aluminum Trolley Collection si compra anche online sul sito dello shop ufficiale Porsche Design.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/03/2026