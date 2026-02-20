Porsche 718 Cayman/Boxster EV arriva o no? L’indizio decisivo ce lo dà… l’Audi TT

Nei giorni scorsi abbiamo riportato la notizia che Porsche stava decidendo il destino della 718 Boxster/Cayman elettrica.

Porsche 718 EV: il vertice decisivo

Sebbene nessuno conosca esattamente l'esito di quell'incontro tra i vertici del Gruppo tedesco, Audi lo ha indirettamente fatto per noi. Infatti, poco dopo la pubblicazione del nostro articolo (leggi l’articolo sul destino di Porsche 718 EV), è trapelata una nota interna da Ingolstadt che confermava che la TT di nuova generazione del tutto elettrica (guarda Audi Concept C), sviluppata sulla stessa piattaforma delle Porsche, era ancora in produzione.

Porsche a Audi: l'arrivo della 718 Cayman/Boxster legato al debutto della TT elettrica

La nota interna firmata da capo di Audi

E questa dichiarazione, che è il punto chiave di tutta la questione, arriva direttamente dal CEO di Audi, Gernot Döllner. È infatti emersa una comunicazione interna della casa di Ingolstadt in cui si conferma che la nuova TT a batterie, sviluppata sulla stessa piattaforma delle Porsche, resta in produzione.

Secondo quanto riportato, Audi (guarda la homepage di Audi) costruirà la nuova TT coupé indipendentemente dalla decisione finale di Porsche sulla 718 EV. Ma il punto centrale è un altro.

Porsche a Audi: la 718 Cayman EV durante i collaudi condivide la piattaforma di Audi TT

Nessuna TT senza Cayman/Boxster EV

Di fatto, non si tratta di un classico progetto congiunto. La piattaforma non è co-sviluppata da Audi e Porsche: la responsabilità tecnica ricade esclusivamente sulla casa di Zuffenhausen. Audi, in sostanza, adatterà il progetto per realizzare una TT fedele alla propria tradizione. Questo significa che non può esistere un’Audi TT elettrica senza la base tecnica delle Cayman/Boxster EV.

L’esempio viene dal passato

Detto questo, la domanda è: esiste un mondo in cui Porsche (guarda la homepage di Porsche) rinuncia alla vendita delle varianti 718 ma continua a costruire un'auto per Audi? Forse, ma è un'esagerazione. Perché? Invece di uno scenario tradizionale di condivisione della piattaforma, immaginate la situazione Mazda-Fiat di dieci anni fa. Se i giapponesi avessero, per assurdo, abbandonato lo sviluppo della MX-5 a metà strada, Fiat non avrebbe potuto andare avanti con la sua 124 Spider.

Senza Mazda, non ci sarebbe stata Fiat. Quindi niente Porsche, niente piattaforma; niente piattaforma, niente Audi.

Ed ecco il punto... Non esiste Audi TT senza Cayman/Boxster EV. E lo intendiamo in senso letterale. Proprio per questo, quando Döllner ha scritto che “la fornitura della piattaforma da parte di Porsche non è in discussione”, sembra avere implicitamente confermato che il progetto 718 elettrico è ancora in piedi.

Porsche a Audi: la Concept C di Audi anticipa la futura TT 100% elettrica

Il nodo della variante a benzina

Resta invece poco definito il futuro di un’eventuale versione con motore termico. La piattaforma nasce per modelli BEV e non era stata progettata per ospitare un motore a combustione interna piazzato dietro i sedili.

Se mai arrivasse una variante a benzina, il ritorno del sei cilindri boxer 4.0 litri appare improbabile. Più realistico, eventualmente, l’impiego di un 3.0 turbo derivato dalla 911, compatibilmente con i vincoli tecnici.

Porsche a Audi: se la futura Audi TT resta confermata tutto fa pensare all'arrivo di Porsche 718 EV

Tutti gli indizi portano alla 718 elettrica

In definitiva, finché la nuova Audi TT 100% a batterie resta confermata, anche la piattaforma sviluppata da Porsche rimane attiva. E con essa, le Porsche 718 Cayman EV e Porsche 718 Boxster EV.

Quindi, Porsche sta ancora lavorando a un modello elettrico della 718? Tutti gli indizi puntano a dire di sì. Ma se ci sbagliamo e ci portate le prove, ci piacerebbe vederle.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/02/2026