Ecco Orlando Bloom con la giacchetta Porsche disegnata... da lui

Di solito, quando un attore di Hollywood ''collabora'' con un brand, finisce che lui ci mette la faccia (bella) e i designer il lavoro (vero).

Stavolta però, Orlando Bloom ha deciso di non fare solo la comparsa sul set di Porsche Design. Il ''pirata'' dei Caraibi, che di Porsche ne ha il garage pieno, si è messo al tavolo da disegno per partorire una Capsule Collection che profuma di asfalto e stile.

Orlando Bloom, testimonial Porsche ''partecipativo''

Il pezzo forte è una giacca in pelle idrorepellente dal taglio oversize e reversibile: praticamente il coltellino svizzero del guardaroba. Ha le zip di ventilazione sotto le ascelle (perché anche i divi sudano nel traffico) e il doppio marchio Porsche Design/Orlando Bloom sulle maniche.

La giacca Porsche Design by Orlando

Se non vi basta per sentirvi fighi, ci sono gli occhiali P’86007. Evoluzione dei mitici ''Iconic 911 Targa'', hanno la montatura in titanio che avvolge le lenti come il roll-bar della 911 protegge la testa dei fortunati proprietari.

Bloom ha disegnato anche gli occhiali

Disponibili in tre colori, con lenti Vision Drive per vedere bene anche quando il meteo decide di remare contro, arrivano in un packaging che include pure un bigliettino autografo di Orlando.

Insomma, se vuoi sentirti un po' elfo e un po' pilota, sai cosa chiedere per il prossimo regalo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/02/2026