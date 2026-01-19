La Porsche dei televisori che costa come tre 911

Hai presente quando guardi il tuo TV da 65 pollici e pensi: “Carino, però non si solleva dal pavimento come un monolite alieno”. Con tutto il cuore: tranquillo, non sei solo.

Qualcuno, da qualche parte, ha avuto un'illuminazione mistica e ti salverà. Quel qualcuno si chiama C‑Seed e insieme a Porsche Design ha partorito un oggetto che definire televisore è riduttivo: è più un’installazione d’arte contemporanea che, incidentalmente, mostra anche Netflix.

(Non è una notizia fresca fresca, ma ci andava di riprenderla. Così. Forse è l'invidia)

C-Seed N1, Porsche Design a 221 pollici (foto: C-Seed)

Il marchingegno si chiama M1 (o N1, se preferisci la versione “da salotto”) e funziona così:

da spento sembra un mobile minimalista , tipo “sono ricco ma non voglio darlo troppo a vedere”;



, tipo “sono ricco ma non voglio darlo troppo a vedere”; premi un pulsante e zac: la colonna si alza, ruota, e cinque pannelli microLED si aprono come i petali di un fiore.



C-Seed M1 è Porsche anche nel prezzo... (foto: C-Seed)

Un fiorellino da 400.000 dollari. Per capirci: più di tre Porsche 911 Carrera nuove. E senza nemmeno il flat-six.

La qualità d’immagine? “Colori vibranti”, “1.000 nit”, “audio integrato premium”: tutto molto bello, tutto molto superfluo, ma se spendi quasi mezzo milione per un televisore, vuoi davvero sentirti dire che devi aggiungere una soundbar?

E se il tuo giardino è grande come un campo da golf, nessun problema: c’è anche la versione outdoor, che si ripiega in un bunker sotterraneo come un missile balistico in pensione.

Per interni ed esterni (foto: C-Seed)

Per i superyacht, ovviamente, esiste la variante dedicata. Perché se non puoi guardare la Formula 1 in mezzo al Mediterraneo su un 221 pollici pieghevole, che vita è?

Insomma: un oggetto assurdo, spettacolare, totalmente inutile. Ma se sei abbastanza ricco da non chiederti il prezzo, se ami tutto ciò che sa di Porsche anche se non ha quattro ruote, allora è perfetto per te.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/01/2026