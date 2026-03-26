Dalle piste anni ’70 alla strada: Porsche Sonderwunsch firma una 911 S/T fuori serie

La Porsche 911 S/T (guarda Porsche 911 S/T salvata dall'incendio) rappresenta già di per sé una delle espressioni più pure della filosofia Porsche: leggerezza, guida analogica e motore boxer.

Un’icona reinterpretata

Tuttavia, grazie al programma Sonderwunsch, è possibile trasformare questa supercar in un esemplare completamente su misura. Questo progetto rientra infatti nel reparto Special Wishes, dedicato alle personalizzazioni più estreme.

Porsche 911 S/T Sonderwunsch: i colori replicano la livrea Camel del produttore di sigarette

Ispirazione dalle corse anni ’70

Entriamo nel dettaglio del tuning “made in Zuffenhausen” facendo una premessa: pochi sanno che l'attuale 911 S/T prende il nome da un modello iconico prodotto tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, e il proprietario di questo esemplare in particolare si è ispirato al design di uno degli originali.

La configurazione prende spunto da una 911 S/T del 1972 utilizzata dal team canadese Equipe de Course Marc Dancose nella Camel GT Challenge, competizione nordamericana gestita da IMSA. L’auto originale, caratterizzata da una livrea Rosso Fenice con paraurti giallo, prese parte a 27 gare prima del ritiro nel 1978.

Porsche 911 S/T Sonderwunsch: il modello originale prese parte a 27 gare e fu ritirato nel 1978

Design: tradizione e modernità

La reinterpretazione moderna mantiene il contrasto cromatico Rosso Fenice e Giallo Segnale, ma introduce una grafica fluida e contemporanea. Nel 1972, il marchio di tabacco Camel divenne lo sponsor principale, il che spiega sia il nome sia le immagini del cammello presenti su questa auto.

Come afferma Porsche, la pubblicità del tabacco poteva essere ovunque negli anni '70, ma ''l'argomento è un po' tabù quando si tratta di un modello Sonderwunsch realizzato nel 2025'' (guarda una Porsche Carrera GT Sonderwunsch). Ciononostante, il cammello è stato comunque incluso, anche se senza le sigarette. Di fatto, non si tratta di una replica esatta: niente adesivi racing, né riferimenti al vecchio sponsor, ma uno stile più elegante e integrato.

Tra gli elementi distintivi:

livrea personalizzata ispirata al modello del 1972

cerchi aerodinamici posteriori derivati da GT3 RS

dettagli grafici esclusivi su cofano e fiancate

Porsche 911 S/T Sonderwunsch: i sedili personalizzati con il ricamo delle piste e il cammello

Interni su misura

L’abitacolo prosegue il tema racing con ricami che raffigurano circuiti iconici come Sebring, Daytona, Indianapolis e Lime Rock Park. Il motivo del cammello è ripreso anche su console e luci di cortesia, sottolineando l’attenzione maniacale al dettaglio.

Porsche 911 S/T Sonderwunsch: un esemplare speciale che celebra le corse IMSA americane

Esclusività senza compromessi

Il costo di questa personalizzazione non è stato comunicato, ma il messaggio è chiaro: il programma Sonderwunsch è pensato per una clientela che cerca esclusività assoluta (guarda la homepage di Porsche). Una 911 così configurata non è solo un’auto, ma un pezzo unico che ripercorre la storia del costruttore tedesco, reinterpretato in chiave contemporanea.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/03/2026