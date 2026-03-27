Nuova Cayenne a benzina: le rivelazioni del boss dei SUV Porsche

Mentre la versione elettrica scalda... le batterie, Ralf Keller (capo della linea SUV di Zuffenhausen) conferma che la Cayenne a combustione avrà una generazione tutta nuova. Ecco come cambierà sottopelle, tra architetture Audi e trucchi rubati alla 911.

Il piede in due scarpe

Se pensavi che il futuro della Cayenne fosse solo a ''pile'', beh, Porsche è pronta a smentirti. O meglio, a raddoppiare. Accanto alla variante 100% elettrica, ci sarà una nuova generazione a benzina e ibrida destinata a restare in listino ben oltre il 2030. Non si tratta di un rimpasto dell'attuale modello del 2018, ma di un progetto che cambierà radicalmente base meccanica e tecnologia.

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Piattaforma PPC: il tocco di Audi

La vera notizia sta sotto il vestito. La futura Cayenne ICE (Internal Combustion Engine) abbandonerà gradualmente la vecchia MLB-Evo per abbracciare la piattaforma PPC (Premium Platform Combustion), la stessa che debutterà sulla nuova Audi Q7 a fine anno.

Tradotto per noi umani? Un’architettura elettronica molto più avanzata, capace di gestire sistemi ibridi più efficienti e, soprattutto, una dinamica di guida che promette scintille.

Trucchi da 911 per il motore e assetto... magico

Ralf Keller è stato chiaro: l'obiettivo è travasare nel SUV il meglio della tecnologia Porsche attuale. Due le chicche che potremmo vedere a bordo, ereditate da altri modelli Porsche.

Porsche Active Ride è il rivoluzionario sistema di sospensioni attive (già visto su Panamera e Taycan) che dovrebbe finalmente arrivare anche sulla Cayenne a benzina, rendendola piatta come una tavola in curva e vellutata sulle buche.

Elettrificazione ''alla 911'': si sussurra dell'arrivo anche su Cayenne di un sistema ibrido ad alte prestazioni simile a quello della nuova 911 GTS (il T-Hybrid), per dare più spinta e meno emissioni, ma senza i pesi eccessivi di una batteria plug-in gigante.

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Lo stile a effetto Mini

Dentro e fuori, il design porterà la firma di Tobias Sühlmann, il nuovo capo dello stile Porsche. L'idea è quella di seguire la strategia Mini: offrire due auto meccanicamente diverse (una EV e una ICE) ma con un look quasi identico, per non far sentire vecchio chi sceglie ancora i pistoni.

All'interno aspettati il display ''a cascata'' della versione elettrica e un livello di personalizzazione Sur Mesure mai visto prima su un SUV.

Quando arriva?

Se l'attuale facelift ha appena debuttato, la vera nuova Cayenne a benzina non si farà vedere prima del 2028 o 2029. Una cosa è certa: la versione Coupé continuerà a fare la parte del leone, visto che oggi si pappa il 60% delle vendite in Europa.

Fonte: Auto Express

Copertina: rendering generato con A.I.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/03/2026