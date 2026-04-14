Tempo di nuova 911 GT3 Cabrio o...? Scoprilo in diretta streaming

La montagna chiama, Zuffenhausen risponde. Oggi alle 16.00 Porsche solleva finalmente il velo sulla 911 del mistero, protagonista di un film‑première girato sulle strade vulcaniche di Tenerife. Gli “esperti” la guideranno alla cieca, noi la scopriremo in diretta.

I segnali? Alcuni puntano su nuova 911 GT3 Cabriolet, tela morbida, body kit affilato, e – sacrilegio o benedizione – anche con cambio manuale. L’idea di una GT3 aperta che urla tra i tornanti dell’isola ha un sapore epico, e se invece fosse una 911 altrettanto performante, ma ''chiusa''? Tipo 911 Turbo Touring, ipotetica variante a trazione posteriore e cambio meccanico di 911 Turbo?

Stop alle speculazioni, spazio alla diretta. Ancora poche ore e sapremo come chiamare la nuova Noveunouno col suo nome proprio.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/04/2026