Porsche Premiere

Tempo di nuova 911 GT3 Cabrio o...? Scoprilo in diretta streaming

Avatar di Lorenzo Centenari, il 14/04/26

2 ore fa - Appuntamento con la 911 del mistero oggi martedì 14 aprile alle ore 16.00

Super sportiva, (forse) aperta, anche manuale. Dicono i rumour. Appuntamento con la 911 del mistero oggi martedì 14 aprile alle ore 16.00

La montagna chiama, Zuffenhausen risponde. Oggi alle 16.00 Porsche solleva finalmente il velo sulla 911 del mistero, protagonista di un film‑première girato sulle strade vulcaniche di Tenerife. Gli “esperti” la guideranno alla cieca, noi la scopriremo in diretta.

I segnali? Alcuni puntano su nuova 911 GT3 Cabriolet, tela morbida, body kit affilato, e – sacrilegio o benedizione – anche con cambio manuale. L’idea di una GT3 aperta che urla tra i tornanti dell’isola ha un sapore epico, e se invece fosse una 911 altrettanto performante, ma ''chiusa''? Tipo 911 Turbo Touring, ipotetica variante a trazione posteriore e cambio meccanico di 911 Turbo?

Stop alle speculazioni, spazio alla diretta. Ancora poche ore e sapremo come chiamare la nuova Noveunouno col suo nome proprio.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/04/2026
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Listino Porsche 911 Cabrio
AllestimentoCV / KwPrezzo
911 Cabrio Carrera Cabriolet 385 / 283142.060 €
911 Cabrio Carrera 4 Cabriolet 385 / 283150.112 €
911 Cabrio Targa 4 385 / 283150.112 €
911 Cabrio Carrera S Cabriolet 450 / 331157.920 €
911 Cabrio Targa 4S 450 / 331165.972 €
911 Cabrio Carrera 4S Cabriolet 450 / 331165.972 €
911 Cabrio Carrera GTS Cabriolet 480 / 353176.373 €
911 Cabrio Targa 4 GTS 480 / 353184.425 €
911 Cabrio Carrera 4 GTS Cabriolet 480 / 353184.425 €
911 Cabrio Turbo Cabriolet 581 / 427221.462 €
911 Cabrio Turbo S Cabriolet 650 / 478254.885 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Porsche 911 Cabrio visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Porsche 911 Cabrio
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