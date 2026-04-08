Oltre la Porsche GT2 RS: la rivoluzione del tuner SSR Performance inizia da una 911 GT3 RS

La Porsche 911 GT3 RS (guarda la nuova supercar tedesca) è al centro di un ambizioso progetto firmato SSR Performance, che lavora da quasi due anni a una reinterpretazione radicale della GT3 RS.

Project Leo: evoluzione estrema

Non si tratta di un semplice tuning, ma di un vero e proprio progetto nato da un foglio bianco denominato Project Leo. Tanto che lo specialista tedesco lo definisce come uno ''sviluppo completo di un veicolo, partendo da zero'', piuttosto che una semplice modifica o un pacchetto di tuning.

L’obiettivo è portare questa supercar a un livello superiore, mentre Porsche (guarda la homepage di Porsche) stessa continua a sviluppare la futura 911 GT2 RS. Il risultato è una vettura pensata esclusivamente per la pista, con soluzioni tecniche e aerodinamiche avanzate.

Porsche 911 GT3 RS by SSR Performance: ai box

Tecnica e potenza: oltre 800 CV

Sotto la carrozzeria si nasconde una trasformazione significativa: il classico boxer sei cilindri riceve una doppia sovralimentazione, come suggeriscono i test al Nürburgring. Il sound risulta più ovattato, ma le prestazioni promettono di essere straordinarie.

Secondo le indiscrezioni, la potenza potrebbe superare gli 800 CV, rendendo Project Leo una delle interpretazioni più estreme della piattaforma 992.2. Il tutto senza elettrificazione o filtri antiparticolato, per massimizzare efficienza e resa. Ma guardiamo insieme il video di presentazione del progetto, che spiega molto meglio di tante parole.

Obiettivo record al Ring

SSR Performance (guarda la homepage di SSR Performance) lascia intendere un possibile tentativo di record sulla Nordschleife, con un tempo inferiore ai sette minuti. Esteticamente, la vettura richiama elementi già visti nei kit Manthey, inclusi dettagli aerodinamici e un grande alettone posteriore. Se confermate, queste ambizioni potrebbero rendere Project Leo una credibile alternativa alla futura GT2 RS, con un approccio purista e orientato alle massime prestazioni in pista. Cosa ne pensate di questa supercar? Meglio una 911 elaborata così tanto o una GT2 RS? Diteci la vostra.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/04/2026