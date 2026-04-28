Nuova GT3 Artisan Edition: la Porsche più esclusiva per il Giappone

La Porsche 911 GT3 non ha certo bisogno di grandi presentazioni. Tuttavia, la divisione Exclusive Manufaktur della casa automobilistica tedesca ha voluto realizzare qualcosa di ancora più speciale. Nasce così l'esclusiva serie speciale ''GT3 Artisan Edition'' che sarà prodotta in soli 30 esemplari, tutti per il mercato giapponese. Sportiva che nasce per celebrare i 30 anni della presenza del marchio sul mercato giapponese e per il look prende ispirazione dall'antica arte giapponese del taglio del vetro e della tintura all'indaco, realizzata da abili artigiani locali.

Porsche 911 GT3 Artisan Edition

Esclusiva e per pochi

La base è quella della 992.2 GT3 Clubsport dotata del motore da 510 CV che è stata arricchita con dettagli di design su misura e componentistica Manthey. Ad esempio, la livrea degli esterni combina il bianco con grafiche Club Blue e dettagli azzurri che mettono in risalto i parafanghi posteriori. Le ruote anteriori sono verniciate di bianco, mentre quelle posteriori presentano copriruota aerodinamici in fibra di carbonio con un motivo che richiama la lavorazione dell vetro effettuata dagli artigiani giapponesi. La grande ala posteriore è in carbonio.

Salendo a bordo della sportiva troviamo rivestimenti in pelle con cuciture Speed Blue e bianche. Inserti blu e bianchi li troviamo anche su plancia, la console centrale e le portiere. Curiosità, la GT3 Artisan Edition presenta la guida a sinistra ma sarà venduta in un Paese dove la guida è a destra. Questa edizione speciale è inoltre dotata del kit Manthey che permette di esaltare ulteriormente le prestazioni. Include, sospensioni coilover regolabili, un'aerodinamica rivista per una maggiore deportanza e un impianto frenante potenziato specificamente per l'uso in pista.

Porsche 911 GT3 Artisan Edition

Il motore è il ben noto e molto apprezzato boxer a sei cilindri aspirato da 510 CV abbinato a un cambio a doppia frizione PDK a sette rapporti. Per l'occasione, Porsche ha realizzato anche una collezione di accessori lifestyle che include pure maglie, magliette e scarpe. Il prezzo della Porsche 911 GT3 Artisan Edition non è stato comunicato.

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Pubblicato da Filippo Vendram, 28/04/2026