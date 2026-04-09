Pirelli e Audi, dalla partnership nasce P Zero R per le RS di nuova generazione

Il costruttore italiano sviluppa uno pneumatico speciale per Audi RS 5 e RS 3 Competition Limited: performance elevate e sicurezza anche nell’uso quotidiano

Il nuovo Pirelli P Zero R è uno pneumatico high performance che nasce dalla collaborazione tra Pirelli (guarda la homepage di Pirelli) e Audi, con l’obiettivo di offrire un modello specifico per auto ad alte prestazioni.

Pirelli P Zero R: lo pneumatico high performance per nuova Audi RS 5

P Zero R: sviluppo su misura per Audi RS

Sviluppato secondo la filosofia Perfect Fit e marchiato R0, è destinato alle nuove Audi RS 5 (guarda nuova Audi RS 5) e Audi RS 3 Competition Limited (guarda Audi RS 3 Comp. Lim.), entrambe caratterizzate da requisiti tecnici avanzati e performance racing. Nel caso della nuovissima RS 5, il powertrain ibrido plug-in, dalla potenza combinata di ben 639 CV, richiede una struttura capace di gestire carichi elevati, mentre la RS 3 da 400 CV punta su equilibrio e precisione. La mescola è stata progettata per garantire grip anche a freddo e stabilità in frenata.

Pirelli P Zero R: Audi RS 3 Competition Limited con P Zero Trofeo R

Performance e versatilità tra strada e pista

Il risultato è uno pneumatico perfetto per sostenere le prestazioni di una supercar, ma adatto anche all’uso quotidiano. Per celebrare i 50 anni del cinque cilindri Audi (guarda la homepage di Audi Italia), è stata sviluppata anche una variante del P Zero Trofeo R, pensata per la pista ma omologata anche per la strada. Questa soluzione offre il massimo delle prestazioni sull’asciutto, mantenendo sicurezza e controllo in ogni contesto di guida.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/04/2026