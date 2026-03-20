Nuova Audi Q4 e-tron restyling 2026 si svela un po' di più: ecco come cambierà

Il restyling di Audi Q4 e-tron sarà una delle più importanti novità 2026 della casa dei 4 anelli. L'obiettivo del facelift è dare una rinfrescata al look del SUV elettrico con un aggiornamento che includa anche una serie di novità tecniche per migliore prestazioni ed autonomia. Il tutto per fare in modo che possa continuare a competere su di un mercato sempre più difficile. Sono arrivate nuove foto spia che mostrano la nuova Q4 e-tron restyling 2026 con un livello di camuffamento davvero ridotto. Immagini che quindi ci permettono di capire meglio quali saranno le principali novità di design del nuovo modello.

Nuova Audi Q4 e-tron: le novità in arrivo

Audi Q4 e-tron restyling foto spia

Bisogna guardare attentamente in quanto ci sono degli adesivi che coprono alcuni dettagli. Possiamo comunque notare che, davanti, le forme dei fari non cambieranno particolarmente ma la firma luminosa sarà tutta nuova. Gli adesivi sui fari cercano di nasconderli, ma si può notare la presenza di elementi orizzontali paralleli per le luci diurne a LED. Anche la griglia esagonale è stata coperta con una pellicola ma da quanto sappiamo presenterà una nuova trama simile a quella della nuova Q6 e-tron.

Ma non è finita qui perché i tecnici Audi hanno rivisto pure il paraurti che presenterà un design più pulito, oltre alla presenza di una nuova griglia con una trama a nido d'ape. Anche al posteriore ci saranno una serie di ritocchi sebbene meno evidenti. I gruppi ottici hanno ricevuto una nuova grafica, mentre il paraurti è stato ridisegnato. Complessivamente, il SUV elettrico grazie a questo facelift presenterà un look più moderno e sportiveggiante. Le stesse modifiche, va detto, riguarderanno anche la versione Sportback della Q4 e-tron (qui la nostra prova). Si tratta della variante con forme da SUV Coupé che quindi continuerà ad essere proposta in gamma. Trattandosi di un restyling possiamo poi immaginarci l'arrivo di nuove colorazioni e cerchi in lega dal design inedito.

Audi Q4 e-tron restyling foto spia

Le nuove foto spia non mostrano l'abitacolo del SUV elettrico. In passato, però, alcuni scatti avevano permesso di scoprire che sarebbe in arrivo un importante aggiornamento pure per gli interni con l'introduzione dell'Audi Digital Stage già presente sui più recenti modelli della casa dei 4 anelli. Possiamo poi attenderci anche nuovi rivestimenti per alzare ulteriormente l'asticella della qualità percepita.

Novità tecniche

Audi Q4 e-tron restyling foto spia

Nuova Audi Q4 e-tron 2026 dovrebbe introdurre anche novità per quanto riguarda i powertrain. Non ci sono ancora dettagli precisi ma si parla di nuovi motori e di nuove batterie. Il tutto per migliorare non tanto le prestazioni quanto l'efficienza e l'autonomia. Anche i tempi di ricarica dovrebbero migliorare. Insomma, sono in arrivo davvero diverse novità per il SUV elettrico. Lo sviluppo sta volgendo al termine e quindi presto dovrebbero arrivare novità per quanto riguarda il debutto ufficiale.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/03/2026