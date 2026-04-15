Per un super grip, Pirelli P Zero R su misura per Porsche 911 Turbo S

Tecnologia derivata dal motorsport, maggiore trazione e design ottimizzato per gestire potenza e dinamica di guida

Porsche 911 Turbo S è la variante più potente della 911 mai prodotta dalla casa automobilistica, un gioiello da 711 CV pronto a offrire tanto divertimento alla guida. Per gestire così tanta potenza servono anche pneumatici giusti. Proprio per tale motivo, Pirelli ha realizzato una versione dedicata dei suoi pneumatici P Zero R per garantire alla sportiva sempre il massimo grip.

Massime prestazioni su misura

Questo pneumatico è stato sviluppato sfruttando quanto imparato da Pirelli nel motorsport. Il P Zero R dedicato alla Porsche 911 Turbo S è nato per gestire al meglio i 711 CV della sportiva che può vantare anche una coppia di ben 800 Nm. Il tutto esaltando sia le doti dinamiche sia il piacere di guida del nuovo modello. Questo pneumatico ad alte prestazioni garantisce una tenuta ottimale in condizioni di asfalto asciutto e un'aderenza costante su diverse superfici e in molteplici situazioni climatiche, offrendo il massimo controllo anche in caso di pioggia. Il disegno del battistrada è stato realizzato appositamente per minimizzare l'impatto sonoro a vantaggio del comfort. Contestualmente, è stato pure ottimizzato l'aspetto della resistenza al rotolamento per migliorare l'efficienza della vettura.

Pirelli P Zero R

Il nuovo prodotto della Pirelli per la sportiva di casa Porsche è frutto del programma Pirelli Perfect Fit dove ogni pneumatico è progettato per adattarsi perfettamente alle caratteristiche tecniche della vettura di destinazione. Nel tempo, la collaborazione tra le due aziende ha portato alla realizzazione di altri pneumatici su misura per la gamma della 911 come la Porsche 911 GTS, la prima con motorizzazione ibrida.

Tornando ai nuovi Pirelli P Zero R per la Porsche 911 Turbo S, sul fianco troviamo la lettera ''N'' a indicare lo sviluppo congiunto per ottenere la soluzione ideale su ogni versione della 911. Per ottimizzare l'impronta a terra e la garantire la massima trazione della nuova sportiva, l'asse posteriore adotta gomme nella misura 325/30 ZR 21, con una larghezza aumentata di dieci millimetri rispetto al passato. L'asse anteriore mantiene invece la configurazione con pneumatici nella misura 255/35 ZR 20.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/04/2026