Porsche 911 GT3 RS con Kit Manthey: il video POV del giro record

Jörg Bergmeister ha completato un giro del Nürburgring Nordschleife, lungo 20,8 km, in un tempo incredibile di 6 minuti e 45 secondi e 389 millesimi, al volante della Porsche 911 GT3 RS dotata del Kit Manthey.

Guarda qui sotto il video POV del giro record, che ha abbassato di ben 4 secondi il tempo fatto registrare dalla 911 GT3 RS di serie.

Con il nuovo crono, la Porsche-Manthey ha battuto la Corvette ZR1X con ZTK Package e la Mercedes-AMG GT Black Series, rimanendo dietro solo alla sorella maggiore Porsche 911 GT2 RS Manthey Performance e alla hypercar ibrida Mercedes-AMG One.

Ha ottenuto questo risultato grazie alle inedite sospensioni semi-attive, a gomme Michelin Pilot Sport Cup 2 R e a un'aerodinamica più spinta, che consente oltre una tonnellata di downforce a 285 km/h, senza aumentare la resistenza. Leggi qui l'approfondimento per scoprire quanto costa tutto ciò.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/04/2026