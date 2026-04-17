Nuovo record al Nurburgring: indovina chi l’ha fatto e chi ha battuto

Quando c’è di mezzo la Porsche 911 GT3 RS, il cronometro non è mai lì per caso. La Porsche 911 GT3 RS (992.1) con pacchetto Manthey ha fatto segnare un tempo ufficiale sul Nordschleife da far drizzare le orecchie: 6:45.389. Al volante, uno che da quelle parti ci vive: Jörg Bergmeister. Risultato? Quasi quattro secondi meglio della versione di serie. Non esattamente una limatina.

Assetto, aerodinamica e fiducia: il mix che cambia le regole

Qui non si parla di un semplice upgrade. Il Manthey Kit è un lavoro chirurgico che mette mano soprattutto all’aerodinamica: oltre una tonnellata di carico a 285 km/h, senza pagare pegno in termini di resistenza. Tradotto: più grip, stessa velocità. Dietro c’è un lavoro lungo due anni, fatto di sviluppo e chilometri macinati sui circuiti europei.

Poi c’è la chicca delle sospensioni semi-attive sviluppate ad hoc, una prima assoluta su questa configurazione. Il risultato lo capisci in pista: tratti della Nordschleife che prima richiedevano un minimo di rispetto (per non dire di alzare il piede), adesso si fanno giù tutto gas.

Un esempio? Da Pflanzgarten II a Schwalbenschwanz, se l’asfalto è asciutto e le gomme sono in temperatura, puoi tenere giù, garantisce Manthey.

E nelle curve veloci come Flugplatz o Mutkurve? Il comportamento è più vicino a quello di una macchina da corsa con slick che a una stradale omologata. Non è un’esagerazione: è quello che succede quando telaio, aerodinamica e gomme lavorano all’unisono.

Porsche 911 GT3 RS con kit Manthey: cambio gomme prima del giro record

Freni e gomme: il resto del pacchetto

A completare il quadro ci sono componenti frenanti più performanti, che ti permettono di ritardare la staccata e allo stesso tempo avere un pedale più comunicativo e costante, anche quando le temperature salgono.

Le gomme? Qui si parla di Michelin Pilot Sport Cup 2 R, praticamente il riferimento per l’uso in pista omologato per la strada.

Il tempo non arriva per caso

Il giro è stato certificato con tutti i crismi, notaio incluso, e non è un dettaglio: sulla Nordschleife non ti improvvisi. Serve la finestra giusta, il meteo dalla tua parte e una preparazione maniacale.

E qui entra in gioco anche il fattore umano: Bergmeister non è solo il pilota, ma uno che ha contribuito allo sviluppo della macchina e del kit. In pratica, sapeva esattamente dove mettere le mani (e il piede).

Porsche 911 GT3 RS con kit Manthey e il record ufficiale al 'Ring

Le parole dei protagonisti

Bergmeister non gira intorno alla questione: il lavoro fatto era tanto e serviva solo il momento giusto per concretizzarlo. E quando tutto si è allineato, il risultato è arrivato. Il Manthey Kit, dice, fa la differenza soprattutto nei tratti veloci e di media velocità.

Dalla Manthey Racing GmbH confermano: il Nordschleife resta il banco di prova definitivo per le sportive stradali. E non è sempre facile trovare lo slot giusto per un tempo ufficiale. Questa volta, però, è andata.

Infine, una considerazione che dice molto: vedere un aspirato da 525 CV girare in 6:45 è qualcosa che, fino a pochi anni fa, sembrava territorio riservato ad altre categorie. Oggi no. E il merito è tutto di un pacchetto che, più che un accessorio, è una trasformazione completa.

Quanto costa il giro più veloce?

Il nuovo crono permette alla 911 GT3 RS con kit Manthey di sopravanzare la Corvette ZR1X con ZTK Package accreditata di 1.267 CV (che ha siglato un tempo di 6:49.27) e anche la Mercedes-AMG GT Black Series che con 730 CV ha girato in 6:48.05.

Restano davanti la sorella maggiore Porsche 911 GT2 RS Manthey Performance da 700 CV (6:43.30) e la hypercar ibrida Mercedes-AMG One (6:29.09).

Se ti stai chiedendo se puoi metterci le mani, la risposta è sì: il Manthey Kit è disponibile tramite i centri Porsche, senza intaccare la garanzia ufficiale.

Il che, considerando quello che porta a casa in termini di prestazioni, non è proprio un dettaglio da poco. Ma preparati perché anche il prezzo è da record: si parla di circa 100.000 euro da aggiungere alla 911 GT3 RS standard. Che vuoi che sia?

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/04/2026