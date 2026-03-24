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Mistero svelato! Non una: due Mercedes-AMG GT inc...ate nere

Avatar di Lorenzo Centenari, il 24/03/26

2 ore fa - Il prototipo visto al 'Ring era proprio nuova AMG GT3. O AMG GT Black Series

Il prototipo paparazzato al 'Ring era proprio nuova AMG GT3. O AMG GT Black Series, sorella stradale. Foto ufficiali e prime info

Affalterbach ha parlato, e all’improvviso il puzzle visto al ’Ring acquista forma. Sai quella “cosa” nera‑bianca‑gialla che ci aveva mandato in tilt? Bene: ci siamo sbagliati un'altra volta (oggi è una giornata no).

Mercedes‑AMG sta davvero collaudando un progetto radicale. Che ora ha un nome, anzi due: nuova AMG GT3 e futura AMG GT Black Series.

Mistero svelato: Mercedes-AMG GT3 e AMG GT Black Series

Il comunicato ufficiale sgancia la bomba: il concept AMG GT Track Sport non era un esercizio di stile, ma la madre di tutte le AMG cattive. Una piattaforma unica per due modelli fra loro complementari: uno da omologare per correre, l’altro da omologare per… sopravvivere sulla strada.

Questa è nuova Mercedes-AMG GT Black Series

E sì, i colori coincidono: rosso per la GT3, giallo‑verde per la Black Series. Esattamente quelli del prototipo che ci aveva fatto grattare la testa.

La parte appetitosa? AMG sostiene che sta sviluppando “la Black Series più estrema di sempre”. Traduzione: se già l’ultima ti sembrava un’arma impropria, questa sarà roba da maneggiare con guanti ignifughi. V8 biturbo da oltre 800 CV?

Parallelamente, nuova AMG GT3 promette di riscrivere le regole del Customer Racing, con tanto di divisione Affalterbach Racing GmbH creata apposta per tirarla su come si deve.

Questa invece è Mercedes-AMG GT3, la ''pistaiola''

Insomma: ci interrogavamo su cosa fosse quella creatura infernale e ora scopriamo che era esattamente ciò che sembrava. Cioè un manifesto di violenza meccanica, metà pista e metà strada, zero compromessi. E il bello è che AMG dice che questo è solo l’inizio.

Restiamo in attesa dei dettagli (è un ''coming soon'' generico, per ora). Ma stavolta, almeno, sappiamo che cosa stiamo aspettando.

Mercedes-AMG GT3 e AMG GT Black Series: coming soon

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/03/2026
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Listino Mercedes-Benz AMG GT
AllestimentoCV / KwPrezzo
AMG GT GT 43 Premium 422 / 310129.515 €
AMG GT GT 43 Premium Plus 422 / 310136.457 €
AMG GT GT 63 4Matic+ Premium 585 / 430198.515 €
AMG GT GT 63 4Matic+ Premium Plus 585 / 430205.457 €
AMG GT GT 63 S E Performance Premium 612 / 450230.995 €
AMG GT GT 63 Pro 4Matic+ Premium 612 / 450231.239 €
AMG GT GT 63 Pro 4Matic+ Premium Plus 612 / 450235.937 €
AMG GT GT 63 S E Performance Premium Plus 612 / 450237.937 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz AMG GT visita la pagina della scheda di listino.

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