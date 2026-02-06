Mercedes-AMG C43 2026: come cambia con il facelift. Foto spia e antcipazioni

Un ritocco leggero, ma sufficiente per rinfrescare l’immagine. Le prime foto spia confermano ciò che era nell’aria da tempo: con il facelift della Mercedes Classe C, anche la AMG C43 si prepara a ricevere un aggiornamento mirato, concentrato soprattutto su stile e tecnologia.
Sotto le camuffature si intravedono interventi sul frontale e sul posteriore, con paraurti ridisegnati e una calandra rivista nei dettagli. Ma il cambiamento più simbolico riguarda le luci: i gruppi ottici posteriori adotteranno una nuova firma luminosa ispirata al logo Mercedes, con la classica stella a tre punte che diventa protagonista anche al retrotreno.
Mercedes-AMG C43 2026, le luci diurne avranno un design a stella
Nuova firma luminosa davanti e dietro
Le immagini lasciano poco spazio ai dubbi: anche i fari anteriori saranno aggiornati nella grafica interna, allineandosi allo stile già visto sui modelli Mercedes di ultima generazione. Le luci diurne assumeranno la forma della stella a tre punte, creando un collegamento visivo diretto con i fanali posteriori.
Un dettaglio non rivoluzionario, ma efficace, che rende la C43 immediatamente riconoscibile anche di notte e rafforza l’identità AMG all’interno della gamma Classe C.
Mercedes-AMG C43 2026, ridisegnate anche le luci posteriori
Interni più curati, ma senza strappi
All’interno non sono attese rivoluzioni. Mercedes-AMG lavorerà soprattutto sulla qualità percepita, introducendo nuovi materiali più piacevoli al tatto e finiture aggiornate. Il design rimarrà quello attuale, ma con un passo avanti in termini di raffinatezza.
Spazio anche a un MBUX aggiornato, con nuove funzioni digitali e sistemi di sicurezza e comfort derivati dai modelli di segmento superiore. Un’evoluzione coerente, più che una reinvenzione.
Mercedes-AMG C43 2026, come in ogni facelift, le differenze sono nei fascioni
Meccanica confermata, piccoli affinamenti
Sul fronte tecnico, la Mercedes-AMG C43 non cambierà pelle. Il powertrain resterà sostanzialmente invariato, con interventi limitati a una ottimizzazione dei rapporti del cambio automatico, pensata per migliorare consumi ed emissioni senza intaccare il carattere sportivo della vettura.
Mercedes-AMG C43 2026, la gamma motori non dovrebbe variare molto
Quando arriva
Il restyling della Mercedes Classe C è atteso per la primavera 2026, con il debutto commerciale previsto per l’estate dello stesso anno. La AMG C43 facelift seguirà a breve distanza, mantenendo il suo ruolo di sportiva ad alte prestazioni dal look discreto, ma ora ancora più riconoscibile.
Un aggiornamento misurato, insomma, che punta a rafforzare identità e tecnologia senza snaturare una delle AMG più equilibrate della gamma.