Mercedes-Benz 280 SE Retro Designs: se un restomod trasforma la classica in supercar AMG

Lo specialista americano elabora la due porte d'epoca di Stoccarda, che diventa un esemplare unico con motore V8, telaio su misura e prezzo di 500.000 dollari

Nel mondo dei restomod, spesso il copione è prevedibile: un motore moderno, tecnologie aggiornate e un design modificato con elementi contemporanei.

Una Mercedes d'epoca reinterpretata

Tuttavia, la Mercedes-Benz 280 SE del 1969 reinterpretata da Retro Designs (guarda la homepage di Retro Designs) segue una filosofia diversa.

L’azienda con sede nella Carolina del Nord ha scelto di modernizzare questa Mercedes d'epoca senza snaturarne l’identità originale. Il risultato è una vettura che mantiene l’eleganza della 280 SE storica, ma con una base tecnica profondamente aggiornata.

Mercedes-Benz 280 SE 1969: restomod di Retro Designs con motore V8 AMG

Cuore della trasformazione il motore V8 by Affalterbach

La modifica più significativa riguarda la meccanica. Il motore originale lascia spazio a un potente motore V8 aspirato da 5,4 litri proveniente dalla AMG C55.

Quando era montato sulla berlina sportiva della casa tedesca, questo propulsore sviluppava una potenza di 367 Cv e una coppia di 510 Nm. Numeri decisamente superiori rispetto alla configurazione originale della Mercedes-Benz 280 SE, che trasformano questa classica in un restomod dalle prestazioni sorprendenti (guarda un altro restomod Mercedes).

Mercedes-Benz 280 SE 1969: sotto il cofano un motore moderno di una C 55 AMG

Telaio su misura e tecnica aggiornata

Per gestire l’aumento di potenza, il team americano ha ricostruito l’auto attorno a una struttura completamente nuova.

Tra gli interventi principali troviamo:

telaio personalizzato

sospensioni riviste

impianto frenante Brembo potenziato

Grazie a queste modifiche, la Mercedes d’epoca potrebbe essere una delle versioni più veloci mai realizzate.

Mercedes-Benz 280 SE 1969: design originale con dettagli fedeli all'epoca e restaurati

Design fedele all’originale

Nonostante i profondi cambiamenti tecnici, l’estetica rimane fedele alla tradizione della casa tedesca. La carrozzeria è stata rifinita con una nuova vernice Axalta Chromax XP Irish Green e monta cerchi ricavati dal pieno dal costo di 20.000 dollari.

Restano invece invariati molti elementi iconici della classica:

paraurti cromati originali

grande griglia frontale

fari tradizionali senza LED

specchietto lato guida originale

Anche gli interni conservano gran parte dell’impostazione originale, con pelle marrone rinnovata e inserti in legno aggiornati.

Mercedes-Benz 280 SE 1969: tutta l'eleganza e il lusso dell'abitacolo

L’elaborazione nelle parole del manager

Il progetto è stato spiegato chiaramente dal direttore generale dell’azienda:

“Il nostro team ha preservato il suo aspetto senza tempo, riprogettando completamente la vettura sottostante per creare quella che riteniamo essere la 280 SE più veloce mai costruita”, ha dichiarato Daniel Valjevac.

“Sebbene le prestazioni siano incredibili, ciò che distingue davvero quest'auto è il modo in cui Retro Designs ha sfruttato la sua competenza produttiva per creare una versione su misura, davvero elevata sotto ogni aspetto, fin nel più piccolo dettaglio”.

Mercedes-Benz 280 SE 1969: esemplare unico al mondo che costa 500.000 dollari

Un restomod che costa mezzo milione di dollari

Secondo Retro Designs, questo esemplare è tanto esclusivo da essere considerato unico al mondo. Un progetto artigianale che unisce tradizione e tecnologia moderna.

Naturalmente, l’esclusività ha un prezzo: per portarsi a casa questa Mercedes restomod servono circa 500.000 dollari. Una cifra molto elevata per una classica che guarda al futuro senza dimenticare il passato. A voi piace questa libera interpretazione della Mercedes 280 SE? Noi, un’idea ce la siamo fatta, adesso lasciamo a voi la parola.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/03/2026