Mercedes 190E 2.5-16 EVO II: in arrivo un potentissimo restomod di HWA

Negli scorsi mesi HWA aveva annunciato di aver iniziato lo sviluppo di un restomod della Mercedes-Benz 190E, la cui versione 2.5-16 Evo II fu grande protagonista del DTM nei primi anni '90 e probabilmente una delle più iconiche vetture ad aver preso parte al celebre campionato turismo tedesco. Dopo aver specificato che le reinterpretazioni avrebbero riguardato telaio, aerodinamica dei freni, prestazioni e sicurezza, inizialmente non erano stati diffusi nuovi dettagli sul restomod ribattezzato HWA EVO. Ora sono finalmente uscite online nuove anticipazioni più dettagliate sul progetto.

HWA EVO, frontale del restomod Mercedes 190E 2.5-16 EVO II

SI PARTE DALLA BERLINA Il sito Double Apex ha riferito di essere entrato in possesso di un documento ottenuto da un potenziale cliente interessato all'acquisto di una HWA EVO. Da questo si è scoperto che il modello di partenza utilizzato sarà la normale berlina 190E e non una delle versioni ad alte prestazioni (2.3-16, 2.5-16, 2.5-16 Evo I e 2.5-16 Evo II) già esistenti. Il processo inizierà con la rimozione del metallo nudo dell’auto originale, con la rimozione di tutti i rivestimenti interni, di tutti gli elementi meccanici del gruppo propulsore e di tutti i sistemi elettrici. All'interno verrà integrato un roll-bar, mentre i sedili saranno firmati Recaro e ciascuno avrà cinture a quattro punti.

HWA EVO,laterale del restomod Mercedes 190E 2.5-16 EVO II

OLTRE 400 CV La grande novità riguarda però il motore, che non sarà il quattro cilindri della vettura originale ma un V6 turbocompresso con tramissione manuale a sei rapporti e trazione posteriore. Si tratterà di un biturbo da 3,0 litri e 444 cavalli, posizionato dietro l'asse anteriore come in una Mercedes-AMG GT, per una distribuzione del peso che sarà 50/50. A disposizione ci sarà inoltre un pacchetto ''Affalterbach'' che aumenterà la potenza a ben 493 CV.

VEDI ANCHE

HWA EVO, 3/4 posteriore del restomod Mercedes 190E 2.5-16 EVO II

DETTAGLI PERSONALIZZABILI Altre anticipazioni emerse riguardano i doppi bracci trasversali previsti per le sospensioni, oltre a ruote e freni più grandi. Questi ultimi saranno con dischi da 380 mm all'anteriore e 360 mm al posteriore. La HWA EVO avrà un peso complessivo di 1.350 kg. I clienti potranno decidere alcuni aggiornamenti del restomod come colore e livrea, ma avranno anche la possibilità di scegliere freni ancora migliori, un kit aerodinamico e altro ancora. A garantire la qualità del prodotto finale è la storia di HWA. Fondata da Hans Werner Aufrecht, già tra i cervelli che si celano dietro alla nascita di AMG, la casa di tuning è divenuta poi una reparto sportivo di Mercedes-Benz. Come squadra corse, HWA vanta una lunga esperienza nelle competizioni, avendo gareggiato in categorie come DTM, Formula E, Formula 2 e Formula 3.

HWA EVO, posteriore del restomod Mercedes 190E 2.5-16 EVO II

APPENA UN CENTINAIO Il restomod HWA EVO è previsto entro la fine del 2025 e verrà sviluppato in collaborazione con CURATED, azienda specializzata in auto classiche europee. ''La nostra idea era quella di reinterpretare questo design. Con CURATED, volevamo un partner al nostro fianco per questo progetto che conoscesse a fondo il mercato di queste auto e credesse in HWA EVO. Credo che stiamo creando le migliori condizioni per far sì che HWA EVO possa avere successo'' ha spiegato Aufrecht. La Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II venne prodotta in sole 502 unità. Per questo restomod il numero totale di esemplari sarà ancora inferiore: ne sono previsti solo 100. Il prezzo previsto riflette l'esclusività del prodotto: si parte da 714.000 euro.

Fonti: HWA; Double Apex

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/02/2024