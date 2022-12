AC Cobra, il ritorno. Non è un restomod: stavolta è tutta nuova

È un simbolo dello squisito artigianato inglese, è una di quelle spider a due posti secchi che agli appassionati (quelli coi capelli bianchi) provoca tachicardia fuori controllo. È quel gioiello di AC Cobra, o Shelby Cobra, a seconda che abitasse su una sponda, o quella opposta, dell'Oceano Atlantico. Dopo tre anni di sviluppo, una nuova generazione è pronta a riportare in auge il nome della prima Casa auto british della storia (AC Cars nasce nel 1904). La reincarnazione della leggendaria vettura sportiva anni Sessanta assumerà il nomignolo di Cobra GT Roadster. La vedremo presto, entro la primavera del 2023. Intanto, qualche foto teaser.

AC Cobra GT Roadster (2023), le prime foto teaser

BRITISH AMERICAN Sebbene i dettagli siano scarsi, AC afferma che Cobra GT Roadster sarà equipaggiata di motore V8 Ford 5.0 Coyote sovralimento da 663 cv di potenza e 790 Nm di coppia, sufficienti per spararla da 0 a 100 km/h in circa 3,8 secondi (avete capito bene: tre-secondi-e-otto). L'otto cilindri Ford sarà abbinato, alternativamente, a un cambio manuale a 6 marce o a un automatico a 10 marce.

Nuova AC Cobra GT, motore V8 Ford da 5 litri

VEDI ANCHE

CLASSICO MODERNO Con un telaio space frame in alluminio estruso e un processo di produzione rifinito a mano sviluppato in Italia dalle torinesi Icona Design Group e Cecomp, Cobra GT Roadster si candida al titolo di AC Cobra di maggiori dimensioni della saga. Il propulsore verrà infatti alloggiato in una scocca ridisegnata e lunga 4 metri e 32 (+36 cm rispetto all'originale), con un passo di 2 metri e 57 (+28 cm). L'auto peserà circa 1.400 kg. Il nuovo modello, afferma la società sul suo sito ufficiale, non sacrificherà il comfort e includerà aria condizionata, alzacristalli elettrici, un sofisticato infotainment, infine anche l'opzione di un hardtop rimovibile.

AC Cobra (1965)

COBRA STORY Lontana nel tempo, ma indimenticabile. Il progetto nasce originariamente nel 1953 come AC Ace, fino a quando Carroll Shelby non prende a collaborare con AC Cars e - dopo il fallimento delle trattative con Chevrolet - vuota sotto il cofano un V8 Ford da 4,2 litri. Nel 1962 ha inizio ufficialmente l'epopea del Cobra, in seguito commercializzato anche sotto il marchio Ford, come competitor diretta di Corvette. Nel corso degli anni sono state costruite innumerevoli repliche. Quella in arrivo nel 2023 non è una replica, è una Cobra tutta nuova. E merita attenzione. Stay updated.