PIÙ CHE VINTAGE, UN REMAKE Storica ma non troppo: in un Inghilterra sempre più vicina alla messa al bando dei motori endotermici, rimane fiorente la passione per le auto fatte come una volta. Anzi, le auto di una volta rifatte in chiave moderna. E che in barba all'elettrificazione dilagante puntano (forte) su rombanti motori V8. È il caso della vecchia-nuova AC Cobra Superblower, terza classica resuscitata dall'inglese AC Cars dopo la AC Cobra 140 Charter Edition e la più politically correct AC Cobra Series 1 Electric.

QUANTO COSTA Boss Motor Company, una concessionaria AC Cars del Buckinghamshire, poco a nord di Londra, sarà la sola a distribuire la nuova AC Cobra 378 Superblower MkIV, una supercar sportiva dal sapore d'altri tempi che prosegue la piccola serie realizzata nel 1998. E che ora viene prodotta di nuovo e proposta alla bella cifra di 129.500 sterline, ossia poco meno di 144.000 euro. Il telaio ha una struttura classica, a longheroni in tubi d'acciaio da 4 pollici; il cambio è manuale a 6 marce; il motore V8 sovralimentato ha una cilindrata di 6,2 litri e sulla Cobra arriverebbe a erogare 580 CV (sembrerebbe trattarsi dello small block GM LSA di derivazione Chevrolet Camaro ZL1, che in versione originale sviluppa 563 CV).

TAILOR MADE Altri dettagli della meccanica comprendono un radiatore in alluminio con serbatoio di accumulo e ventola di raffreddamento elettrica, freni a disco ventilati con servofreno; differenziale a slittamento limitato e sospensione multi-link con barre anti-rollio, ammortizzatori telescopici e molle elicoidali sia all'anteriore sia al posteriore. Gli interni sono realizzati a mano rifiniti in pelle nera: compresa la plancia. L'auto, che a quanto pare sarà disponibile solo su ordinazione e solo per il mercato inglese, verrà fornita con certificato di autenticità e un numero di telaio coerente con la produzione AC Cars. Il primo esemplare è attualmente in costruzione.