Autore:

Matteo Gallucci

PASSIONE DA VIVERE Almeno una volta nella vita bisognerebbe farlo. Cosa? Guidare una Ferrari d’epoca. Oggi si può con il nuovo corso Ferrari Classiche Academy che mette a disposizione dei partecipanti alcune vetture classiche che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante.

IL CORSO Due giorni di corso dove conoscere le origini della Casa di Maranello e avvicinarsi al mondo di Ferrari Classiche. Non importa il vostro livello di guida. Tutti possono partecipare, anche coloro che non hanno mai guidato un’auto d’epoca. Grazie ad esperti istruttori si potrà guidare Ferrari classiche imparando a gestire le Rosse senza l’ausilio di elettronica. E, diciamocelo, ha tutto un altro fascino perché siamo solo noi e un mucchio di ferro da gestire con fisicità sul volante e prontezza di riflessi.

LE AUTO Le “auto scuola classiche” sono quattro Ferrari 308 GTS e GTB oltre a una Ferrari Mondial 3.2. Auto leggere sotto i 300 CV: perfette per insegnare ad avere la giusta reattività su sterzo e pedale del gas.

TUTTI IN AULA Prima si va in aula e si analizzano tutte le vetture anche sotto al sollevatore. Componente per componente, caratteristiche tecniche e tutte le curiosità sulle auto. Un’analisi completa effettuata direttamente con i tecnici di Ferrari. In seguito, si passa alla visita guidata alle Officine Classiche Ferrari e all'archivio tecnico di Maranello che permette ai partecipanti di visionare disegni tecnici, taccuini degli ingegneri e relazioni di gara relativi alle vetture GT e racing prodotte dal 1947 ad oggi.

LA GUIDA PRATICA Poi si mette in pratica quanto visto e toccato con mano in aula. C’è tutto il tempo per farlo perché il corso si svolge nell’arco di due giornate sulla pista di Fiorano. Qui si riescono a conoscere realmente le vetture, la loro anima e la differente dinamica di guida rispetto alle auto moderne. L’uomo e l’auto ha un rapporto molto più intenso e viscerale, si assapora il gusto tutto rétro della cambiata “doppietta”, il punta-tacco e si impara a gestire in curva il differente handling delle automobili classiche senza ausilio di elettronica. Non mancano prove su asfalto bagnato e abilità di recupero veicolo tramite controsterzo, con velocità e difficoltà sempre crescente. Una esperienza davvero emozionante, da lacrimoni agli occhi.

DOVE E QUANDO Il corso di guida Ferrari Classiche Academy con le Rosse storiche si effettua presso il Circuito di Fiorano e prevede visite guidate a Maranello con lezioni teoriche dedicate. Gli “aspiranti piloti” saranno sempre affiancati da esperti istruttori per imparare in tutta sicurezza. Se volete partecipare la seconda tornata di corsi Ferrari Classiche Academy avrà luogo a partire dalla prossima primavera.