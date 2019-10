Autore:

Giulia Fermani

FERRARI BRUCIATA VENDESI Ferrari 458 Spider: uno degli ultimi V8 a motore centrale naturalmente aspitati prodotti dalla Casa di Maranello è anche una delle auto più belle degli ultimi anni. Si tratta di un'auto talmente desiderabile, da essere vendibile persino quando è...completamente irriconoscibile. Sul sito di vendite e aste Copard, infatti, è stato messo in vendita un esemplare del 2014 che alla voce "Primary Damage", danno principale, riporta la scritta lapidaria: BURN. Esatto, bruciata, e neanche poco: guardare le immagini per credere.

L'AUTO IN VENDITA DA COPARD "Ehi Amore, ho comprato una Ferrari!". Immaginate la faccia che farebbe vostra moglie trovandosi di fronte la carcassa qua sopra. Guardando l'auto in vendita sul sito Copard, infatti, è impossibile ravvisare anche solo un rimando alla favolosa Ferrari 458. Bruciata, probabilmente a seguito di un incidente, e arricciata a terra sotto forma di un mucchietto di polvere e poco più. Senza contare che questo "poco più", essendo stato abbandonato a sé stesso per chissà quanto tempo, non è solo inutilizzabile, è pure coperto di ruggine.

PERCHÉ LE COMPRANO Non è insolito trovare veicoli bruciati in vendita - anche in Italia - ma di solito presentano parti riutilizzabili come ricambi. Per quanto riguarda gli annunci come quello di questa Ferrari 458 Spider, del tutto inutlizzabile, non si sa bene perché trovino acquirenti ma, almeno in America, pare li intercettino davvero. Viene da pensare che sia unicamente per il VIN, da noi conosciuto come numero di telaio. In tal caso, è assai probabile che il compratore abbia dei progetti, quantomeno, truffaldini...