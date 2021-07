COBRA II - LA VENDETTA In tempi non sospetti (e a più riprese) vi abbiamo riferito della collaborazione tra AC Cars e Falcon Electric per sviluppare la full electric AC Cobra Serie 4, due motori e 620 cavalli di potenza. A stretto giro di posta, la joint venture torna alla carica: AC Cobra Series 1 la sigla che individua la versione limitata (58 esemplari) in omaggio all'anniversario della prima Cobra di sempre (1964). Più esclusiva, meno performante: solo 308 CV, la metà. Mini video.

IN CIFRE La nuova edizione della roadster EV è attualmente in fase di collaudo finale, con le prime consegne ai clienti che inizieranno a breve. Le sue specifiche sono notevoli, ma niente di sconvolgente. Da 0 a 100 km/h in 4 secondi, batteria da 55 kWh di capacità e autonomia totale di 250 km con una singola carica. L'impianto elettrico può essere collegato a un cavo di ricarica da 6 kW: ciò significa che una rigenerazione completa richiede circa 10 ore. Non è esattamente la tecnologia di ricarica rapida Tesla, ma questa rievocazione della roadster Mk1 AC Cobra - al di là delle convinzioni individuali sull'elettrico - conserva intatto il proprio fascino.

ANCHE IN ITALIA? Il singolo motore elettrico sprigiona 308 CV di potenza e 369 Nm di coppia: sistemi di frenata, sterzo e sospensioni sono al 100% moderni. Disponibili quattro colori: blu, bianco, nero e verde. Inizialmente il veicolo avrebbe dovuto debuttare lo scorso anno, ma la società ha dovuto affrontare ritardi a causa di problemi con i fornitori (immagina il perché...). Il prezzo parte da 138.000 sterline (circa 162.000 euro), non è chiaro se l'unico mercato di riferimento sia il Regno Unito, o se un esemplare possa essere importato anche in Italia. Da qualche appassionato di...mentalità elastica.