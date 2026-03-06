Nuova Mercedes-AMG GT Coupè 4, svelati gli interni. Che spettacolo: tecnologia e anima racing

La nuova Mercedes-AMG GT Coupè 4 sta arrivando e la casa automobilistica ha voluto fornire un'anticipazione della sua nuova sportiva elettrica, scegliendo di partire dagli interni. Già perché Mercedes ha deciso di mostrare l'abitacolo. Da tempo sappiamo che la casa tedesca sta lavorando a un modello elettrico ad altissime prestazioni e, adesso, scopriamo qualcosa di più.

Tanta tecnologia

Mercedes-AMG GT Coupè 4

Stiamo parlando di una AMG e quindi la posizione di seduta è bassa, tipica delle auto sportive. Il costruttore tedesco ha messo al centro del progetto il conducente. La plancia, infatti, è orientata verso chi guida ed è dominata da un ampio pannello al cui interno ci sono due display, quello della strumentazione digitale da 10,2 pollici e quello del sistema infotainment da 14 pollici. Per garantire una leggibilità ottimale delle informazioni, l'infotainment è leggermente inclinato verso il conducente. Anche il passeggero anteriore potrà avere un suo schermo da 14 pollici per accedere a una serie di contenuti dedicati. Insomma, nella nuova Mercedes-AMG GT Coupè 4 ci sarà davvero tantissima tecnologia. Al riguardo, troveremo l'ultima evoluzione del sistema MBUX. La sportiva adotta poi il nuovo Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) del Gruppo, un’architettura software-to-cloud profondamente integrata che collega e gestisce in modo intelligente tutte le centraline e le funzioni del veicolo.

DNA sportivo e comfort da Gran Turismo

Mercedes-AMG GT Coupè 4

La console centrale della nuova Mercedes-AMG GT Coupè 4 è un elemento molto importante degli interni. Troviamo infatti, tre comandi rotativi dedicati alla dinamica di guida che permettono di regolare istantaneamente risposta del veicolo, livello di slittamento e comportamento in curva. Questi tre comandi costituiscono quello che Mercedes chiama AMG Racer Engineer. Sono inoltre orientati verso il conducente per garantire un utilizzo intuitivo con feedback tattile e presentano un design che richiama quello delle bocchette di aerazione che si illuminano dato che sono parte anche del sistema d'illuminazione ambientale.

Mercedes-AMG GT Coupè 4

La console centrale integra pure un bracciolo con vano portaoggetti chiuso e due superfici per la ricarica wireless degli smartphone. Chi si siede davanti troverà sedili sportivi che offrono un elevato sostegno laterale durante la guida dinamica in curva. Tra gli optional, a disposizione i sedili AMG Performance con poggiatesta integrato.

Nuovo è anche il volante AMG Performance, appiattito nella parte inferiore che integra comandi a rullo e a bilanciere. Si potrà avere con diverse finiture, dalla morbida pelle alla leggera fibra di carbonio. Non mancano nemmeno i paddle che però servono a modificare il livello di rigenerazione.

Mercedes-AMG GT Coupè 4

Dietro, invece, la sportiva offre due sedili singoli. Inoltre, sono stati ricavati due incavi nel pavimento che creano un ampio spazio per le gambe e permettono un’angolazione naturale e confortevole delle ginocchia. In alternativa è disponibile una pratica panca posteriore a tre posti. La sportiva potrà poi contare su di un ampio tetto panoramico ''Sky Control''. Di notte, infatti, può trasformarsi in una superficie luminosa: emblemi AMG illuminati sopra la testa del guidatore e del passeggero anteriore e strisce racing ispirate al motorsport lungo l’intera superficie del tetto.

La nuova Mercedes-AMG GT Coupè 4 sarà presentata ufficialmente più avanti nel corso della primavera, come prima auto elettrica di AMG.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/03/2026