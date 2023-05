Il Mercedes Sprinter ufficio mobile di Klassen ha anche la toilette

Non solo camper: il preparatore tedesco Klassen allestisce il Mercedes Sprinter come ufficio mobile, con tanto di mini-bar e toilette

Accanto a tanti van trasformati in mini-camper (qui la proposta Renault Hippie Caviar Motel), il preparatore tedesco Klassen tenta una strada differente in cui il furgone viene attrezzato a ufficio mobile. E così il Mercedes Sprinter, con un profondo lavoro di tuning, si trasforma in un ufficio lussuosissimo e dotato di tutti i comfort: sì, c'è anche il bagno (foto sotto).

Mercedes Sprinter by Klassen, la toilette

CAMPERVAN Toilette a parte, che in ambienti così piccoli ha sempre effetti collaterali tutti da verificare, Klassen approfitta dell'ampio piano di carico e dell'alto soffitto del van per realizzare un ambiente davvero ricercato ed esclusivo, dove le poltroncine a regolazione elettrica sono rivestite di morbida pelle e il separè tra ufficio e cabina di guida è costituito da un maxi-schermo a scomparsa.

Mercedes Sprinter by Klassen, il maxi-schermo funge da divisorio tra cabina di guida e passeggeri

UN LUSSO OSTENTATO L'arredo comprende poi un mini-bar con vano refrigerato, un tavolo e tende alle finestre, mentre all'illuminazione provvedono applique alle pareti e luci integrate nell'arredo. Impressionante l'effetto scenico della pelle, che insieme alla radica riveste praticamente ogni angolo di questo Sprinter. E vistose finiture dorate completano l'opera.

Mercedes Sprinter by Klassen, il frigo nel mobiletto bar

TAILOR MADE Ma questa è solo una delle proposte di Klassen, che allo Sprinter può dare anche altri interni con ampia scelta sui colori dei rivestimenti. La conversione richiede circa tre mesi e i prezzi non sono stati comunicati: per preventivi, contattare direttamente Klassen, ma dalle cifre che si vedono sul suo sito, certamente l'atelier tedesco non svende i suoi veicoli.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/05/2023