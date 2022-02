Nuova DS 9 E-Tense 250: la vuoi sprinter o maratoneta?

Tra i criteri di giudizio di un modello plug-in hybrid, c'è un parametro che vale più di cifre come velocità massima o accelerazione: è quello dell'autonomia in modalità 100% elettrica. DS 9 E-Tense conosce le esigenze del suo pubblico e gli corre incontro. Più autonomia, e già che c'era, una manciata di cavalli in più. In codice: nuova DS 9 E-Tense 250.

DIAMO I NUMERI Ordinabile da febbraio 2022, la nuova versione dell'ammiraglia della gamma DS sostituisce la precedente DS 9 E-Tense 225 e va ad affiancarsi alla più sportiva DS 9 E-Tense 4x4 360. Grazie alla combinazione di motore termico a 4 cilindri 1.6 PureTech turbo benzina da 200 cv e unità elettrica da 80 kW (110 cv), potenza di sistema ora di 250 cv. Una nuova batteria da 15,6 kWh, in luogo della precedente da 11,9 kWh, permette alla sedan francese di percorrere fino a 61 km in modalità EV (ciclo combinato WLTP) anziché 48 km, distanza che cresce a 70 km considerando il solo ciclo urbano. Il caricabatterie di bordo da 7,4 kW consente una ricarica da 0 a 100% in 2 ore e 23 minuti.

NON SOLO RESISTENZA La velocità massima di DS 9 E-Tense 250 è limitata elettronicamente a 240 km/h, con la possibilità di raggiungere i 135 km/h con la sola alimentazione elettrica. Lo 0-100 km/h viene raggiunto in 8,1 secondi, cioè due decimi in meno rispetto a DS 9 E-Tense 225. Le emissioni di CO2 scendono a soli 26 g/km, consumi omologati a 1,1 litri/100 km sul ciclo misto WLTP.

PREZZI In Italia, DS 9 E-Tense 250 in vendita a 58.700 euro nella configurazione Performance Line + e a 61.700 euro nell'allestimento top di gamma Rivoli +.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/02/2022