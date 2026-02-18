Così sarà nuova Mercedes "baby" Classe G (più o meno)

Honey, I shrunk the G. Ma non il suo ego. Dopo le prime foto spia, ora emergono nuovi dettagli su Mercedes Mini G, la chiacchieratissima versione compatta dell’iconico fuoristrada tedesco. Che no, non sarà solo elettrica. Né tantomeno una semplice G-Class in scala ridotta.

Grazie agli ultimi scatti realizzati tra i ghiacci del Nord dai nostri impavidi fotografi, nel frattempo possiamo risalire al suo ipotetico aspetto definitivo. Il nostro risultato, con l'ausilio dell'AI, è quello in copertina (qui sotto, lo scatto originale).

Mercedes baby Classe G, nuove foto spia

Riassunto delle puntate precedenti: secondo quanto emerso dapprima all’IAA 2025 e poi confermato da fonti interne, ''Baby G'' poggerà su una piattaforma completamente inedita, sviluppata ad hoc per il modello. Niente derivazioni da EQB o GLB, niente compromessi: il telaio sarà pensato per affrontare la neve, il fango e – perché no – anche i marciapiedi di Milano.

Mercedes Mini G non è una semplice Classe G in scala ridotta

Sul fronte motori, Mercedes tentenna. L’idea iniziale era quella di un modello 100% elettrico, ma le vendite... tiepide di EQG hanno fatto scattare il piano B: una versione a combustione interna è ora sul tavolo, con design identico e – si spera – prezzi più digeribili.

Esteticamente, la Mini G non tradisce il lignaggio. La Stella parla di una “interpretazione leggermente modernizzata”: linee più nette, fari LED dal look giovane, profilo squadrato e ruota di scorta esterna. Insomma, tutto ciò che serve per essere scambiata per una G-Class da lontano, ma senza il peso (né il prezzo) della sorella maggiore.

Mercedes Mini G in arrivo nel 2027

Il debutto nel 2027, salvo ulteriori slittamenti. Il nome in codice è X297, ma il soprannome più diffuso è già “Baby G”. E se il DNA è quello giusto, potrebbe diventare il giocattolo preferito di chi sogna Big G, ma guida in città.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/02/2026