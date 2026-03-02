C'è una Mercedes che non è che accelera. Decolla. Meglio da uno yacht

Tecnicamente, è un Airbus. Più poeticamente, l'elicottero ACH145 è l’unica Mercedes che non puoi parcheggiare in cortile

Oggi voliamo alto, visto che Mercedes e Airbus tornano a giocare a chi ce l’ha più lussuoso e sfornano l’ACH145 Mercedes‑Benz Edition, un elicottero che costa più di un condominio a Manhattan e che, per inciso, non è nemmeno una Mercedes.

ACH145, l'eli-Mercedes (foto: CarScoops)

Tecnicamente infatti è un Airbus Corporate Helicopters, ma dentro sembra una Maybach che ha deciso di spiccare il volo: pelle bianca, legno, metalli nobili e un layout che fa sembrare un lounge bar di Dubai un posto spartano.



I clienti possono scegliere tra sei temi interni dai nomi da hedge fund - Atlas, Meteor, Phoenix, Zenith, Polaris, Solaris -, oppure farsi fare tutto su misura, magari coordinato con la moquette del proprio yacht. Posti da quattro a otto, storage ovunque, e un’aria da “non disturbare, sto facendo soldi”.

ACH145, interni a tuo piacimento (foto: CarScoops)

Sotto la pelle couture c’è il nuovo H145 a cinque pale: 137 nodi di crociera, quattro ore di autonomia e meno rumore rispetto al passato, così i vicini del tuo attico non chiamano la polizia ogni volta che decolli.

Tutto molto Mercedes d'alta quota (foto: CarScoops)

Il debutto è avvenuto a San Paolo, capitale mondiale dell’elicottero privato, e non è la prima collaborazione tra i due marchi: dal 2010 ne hanno già consegnati 26. Il prezzo? Non dichiarato, ma la matematica è semplice: ben oltre i 10 milioni di dollari. E sì, è più caro di qualunque Maybach. Anche perché questo aggeggio vola.

Fonte: CarScoops

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/03/2026