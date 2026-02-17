L'ex capo del design Mercedes vuota il sacco. Ed esce questa

Gorden Wagener svela sui social un prototipo (quasi) segreto: è la rievocazione di 300 SEL 6.8 AMG. Che venne accantonata

La chiama proprio così, Red Pig, un nomignolo che è tutto un programma. Ma uno di quei programmi che restano chiusi in un cassetto. Fino a quando non trovi il coraggio di parlarne, quando ormai il programma è una lettera morta.

Succede che l'ex chief designer di Mercedes Gorden Wagener, che a gennaio ha sgomberato la sua scrivania, ora tira fuori dal cilindro (o meglio, dal caveau) una concept che nessuno aveva mai visto.

Mercedes Red Pig Concept, un prototipo più unico che raro (foto: Gorden Wagener / Instagram)

E sì, è proprio lei: la discendente spirituale della mitica ''Rote Sau'' del 1971, traducibile come ''la Scrofa Rossa'', cioè la 300 SEL 6.8 AMG che face nascere la leggenda AMG a suon di podi alla 24 Ore di Spa. E di un aspetto da armadio laccato di rosso sgargiante.

In realtà, il progetto segreto venne già svelato lo scorso novembre, tra le pagine del suo libro Iconic Design. Ma è solo ora che Wagener mostra l'auto su Instagram, che la possono ammirare tutti (noi compresi).



Questo esercizio di stile, nascosto per anni e per la verità mai destinato alla produzione, è interessante perché collega il passato racing al linguaggio Mercedes di oggi.

Infatti la concept reinterpreta la berlina-cannone degli anni '70 con una griglia cromata XXL che strizza l’occhio, ad esempio, a nuova GLC EQ.

Molto audaci anche i fari verticali LED impilati, gli anelli luminosi bassi sul paraurti, infine il suo corpo scolpito, aerodinamico, con splitter vintage e livrea da corsa.

Dietro, luci basse a tutta larghezza e diffusore con altri anelli LED.

Le ruote a cinque razze e il numero di gara “35” sulle portiere omaggiano l’originale, mentre la tinta rossa è un filo più scura, ma sempre urlata.

Mercedes 300 SEL 6.8 AMG ''Red Pig'': grande e...rossa (foto: Gorden Wagener / Instagram)

Dentro? Zero: niente motore, niente cavalli, niente cambio. È puro design libero, senza catene ingegneristiche.

Per chi non lo sapesse, la Red Pig originale era una 300 SEL W109 gonfiata a 6.8 litri e 428 CV, abbassata, allargata e capace di 265 km/h nonostante pesasse come un tir.

Seconda assoluta a Spa ’71 contro sportive leggere, rese AMG un brand credibile prima ancora che Mercedes la comprasse (1999).

L’originale finì a fare da ariete per test aeronautici Matra, poi venne rottamata. Mercedes ne ha fatta una replica fedele nel 2006, ma questo concept è un’altra storia: un omaggio retrò-futuristico, quasi un restomod digitale.

Chissà se un giorno qualcuno avrà il coraggio di costruirla per davvero.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/02/2026