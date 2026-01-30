AMG ti porta a bordo della Mercedes C 63 AMG Coupe Black Series, nel video onboard ufficiale

Niente musica, nessun filtro: solo strada, gomme sull’asfalto e il cuore della Mercedes-Benz C 63 AMG Coupé Black Series. Così AMG ci regala un’esperienza di guida senza compromessi, cruda e pura.

Un V8 che parla da solo

Le curve mozzafiato delle gole del Verdon, nel sud della Francia, diventano teatro perfetto per il V8 da 6,2 litri, con i suoi 517 CV che fanno vibrare l’aria. Ogni curva racconta la storia della trazione posteriore, delle sospensioni tarate in pista e del ruggito inconfondibile del motore, che riecheggia tra le pareti rocciose con un’intensità che lascia senza fiato.

La Black Series: quando la perfezione è un’esclusiva

Parliamo di auto da collezione: la C 63 AMG Coupé Black Series W204, prodotta in soli 800 esemplari, è un concentrato di potenza e precisione.

Forte di 517 CV e 620 Nm di coppia, la belva di Affalterbach completa lo 0-100 km/h in 4,2 secondi mentre sfoggia l'abito delle grandi occasioni, con la sua carrozzeria allargata, l'assetto da pista (visto come vibra la telecamera) e l'alettone posteriore così ostentato.

Presentata nel 2011, questa macchina non è solo un’icona di performance, ma un simbolo di pura passione per la guida, quella senza compromessi tecnologici che ancora oggi fa battere il cuore degli appassionati.

Mercedes-Benz C 63 AMG Coupe Black Series dall'alto

Il fascino della nostalgia… in chiave AMG

Può sorprendere vedere AMG produrre oggi un video ufficiale di un’auto “vintage”, eppure il messaggio è chiaro: non tutto deve essere filtrato dalle ultime tecnologie. La guida, nel suo stato più puro, resta emozione vera e incontaminata.

Allaccia le cinture e preparati: quello che vedrai non è solo un video. È un tuffo nella guida come una volta, cruda, intensa e indimenticabile.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/02/2026