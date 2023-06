Auto elettriche: siamo sicuri che gli appassionati le vogliano finte?

La provocazione parte dai social e in realtà è indirizzata a tutt'altro: parlo di quel meme con Gene Wilder che chiede perché, se i vegetali sono tanto buoni, i vegani fanno di tutto per dar loro il sapore della carne. Ora, per chi abbia un po' di sensibilità animalista è chiaro che il tentativo di replicare i cibi tradizionali senza materie prime animali intende convincere i carnivori a provare e trovare un'alternativa. Logico. Auspicabile, pure (e lo dico da carnivoro coi sensi di colpa). Ma siamo sicuri che gli stessi metodi valgano anche per le auto elettriche? Il parallelo e il dubbio mi sono venuti pochi giorni fa, quando vi davo la notizia che Akio Toyoda aveva guidato il prototipo di una nuova Toyota elettrica sportiva su cui starebbe lavorando il reparto Toyota Gazoo Racing. L'obiettivo è far dimenticare al potenziale cliente quale motore ci sia sotto, facendogli provare le stesse emozioni e lo stesso divertimento che avrebbe al volante di una Toyota GR86 (qui il nostro video in pista) o una Supra con cambio manuale (qui la prova).

Toyota GR Supra MT, la leva del cambio manuale

ALLA GUIDA DEL PROTOTIPO TOYOTA ''Senti il rumore del motore all'interno dell'auto e hai un cambio manuale con la frizione: davvero non ti accorgi che stai guidando un'auto elettrica, l'unica cosa che manca è l'odore della benzina'', ha detto al proposito il presidente Toyoda, soprannominato ''Master Driver'' in virtù delle sue molte esperienze agonistiche sotto lo pseudonimo di Morizo. Il rumore è chiaramente simulato da un altoparlante, come accade sulla Abarth 500 elettrica (qui il test in pista a Balocco), ma anche il cambio manuale è un dispositivo che nulla ha a che fare con una trasmissione tradizionale. Sul prototipo della Toyota GR elettrica, infatti, la leva del cambio e la frizione non sarebbero collegate direttamente al motore, ma simulerebbero i passaggi di marcia regolando la coppia erogata dal motore elettrico, come suggerisce un brevetto depositato da Toyota tempo fa. Prossimo passo? Permettetemi una provocazione: tra un po' qualcuno si inventerà scarichi finti collegati alle macchine del fumo della discoteca, per imitare i vapori in fase di riscaldamento nelle giornate invernali e dare al fumo dei burnout un esotico aroma di cocco.

Un burnout della Toyota Supra elettrica immaginata dall'intelligenza artificiale di Bing Image Creator

REALTÀ E PREGIUDIZIO Ora, io per primo partivo prevenuto sul sound finto della Abarth elettrica: sapere che è unicamente un suono ''registrato'' o giù di lì mi infastidisce non poco. La stessa cosa accade agli appassionati e agli abarthisti della prima ora, che sul tema hanno scritto i peggiori anatemi. Anche a rischio di attirare qualcuno di quegli anatemi, ho dovuto però constatare che l'idea, per quanto oltraggiosa, è stata sviluppata bene e quando guidi impegnato nel misto anche quella colonna sonora farlocca fa il suo, aggiungendo qualcosa all'emozione della guida. Ora Toyota intende alzare l'asticella mettendo a bordo di un'elettrica un cambio e una frizione che servono solo ad attivare delle righe di software nella centralina di gestione del motore. Tra rumore fasullo e cambio manuale e frizione simulati, questa interpretazione dell'auto sportiva per appassionati si avvicina sempre più a una totale farsa. Non sarebbe meglio cercare di dare alle auto elettriche una fisionomia tutta loro che le rendesse appassionanti in modo autentico? Immagino che non sia un compito impossibile... Chi rimane fedele alla tradizione, dopotutto, davanti a certe mascherate si arrabbia ancora di più.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/06/2023