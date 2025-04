AMG Performance Day: a Monza la settima edizione tra pista ed emozioni

Giovedì 17 aprile, l’Autodromo Internazionale di Monza ha ospitato la settima edizione dell’AMG Performance Day (leggi tutto su AMG Performance Day 2024), un appuntamento dedicato ai proprietari di Mercedes-AMG. L’evento, molto atteso dagli appassionati del marchio di Affalterbach, ha permesso di vivere tutta l’adrenalina regalata dalla propria supercar e di provare le ultime novità del costruttore tedesco. Ospite poco gradito il clima quasi autunnale, che però non ha condizionato eccessivamente la buona riuscita dell'evento. Fra pioggia, vento e squarci di sole, la kermesse è stata un successo e ora ve la raccontiamo.

AMG Performance Day 2025: sul rettilineo di Monza le 196 supercar schierate per la parata

Mercedes-AMG ha messo a disposizione numerosi esemplari della gamma suddivisi tra ''performance car'', ''sports car'' e ''street legal race car'' (qui, in arrivo il restyling di due SUV AMG).

Più di 300 fan hanno preso parte all’evento, alternandosi al volante delle proprie vetture o di quelle disponibili nei diversi test organizzati con il supporto degli istruttori della Drive Academy.

AMG Performance Day 2025: il G 63 nei paddock per le prove di slalom

Nel corso dell’AMG Performance Day, gli ospiti hanno potuto cimentarsi in varie prove dinamiche:

Rettilineo di accelerazione per provare lo scatto fulmineo di veicoli elettrici come Mercedes-AMG EQE 43 SUV ed EQE 53 berlina .

Pista di agilità con la compatta sportiva Mercedes-AMG A 45S+ da 421 CV.

Slalom per evidenziare l'agilità inattesa del fuoristrada Mercedes-AMG G 63 e del gemello elettrico G 580 EQ.

AMG Performance Day: a tutto gas fra i cordoli di Monza

Tuttavia, l’attrazione principale è rimasta il circuito brianzolo, teatro di numerosi giri di pista a bordo dei modelli più recenti della gamma, tra cui Classe A, Classe C, Classe E, Classe CLE e la roadster SL, tutte rigorosamente griffate AMG.

AMG Performance Day 2025: la conferenza stampa con Eugenio Blasetti, capo della comunicazione Mercedes

AMG Performance Day: pranzo stellato e parata finale

Il momento più scenografico della giornata è stata la parata finale: dopo il pranzo con ospite lo chef stellato Davide Oldani, brand ambassador Mercedes, 196 supercar hanno sfilato lungo i cordoli del ''Tempio della Velocità''(qui, il sito web della pista di Monza), celebrando la passione per il marchio e il settimo appuntamento dei Driving Performance Day.

Una vera emozione guidare sulla pista di Monza in mezzo a centinaia di AMG e percorrere la mitica Curva Parabolica o la Variante Ascari e il rettilineo d’arrivo, anche se a velocità ridotta e in parata.

AMG Performance Day 2025: alcuni modelli a disposizione dei partecipanti

Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia, ha sottolineato l’importanza del senso di appartenenza per chi sceglie Mercedes-AMG o Classe G, evidenziando come iniziative come l’AMG Performance Day o il GOT (club ufficiale della Classe G) siano nate per rafforzare questo legame. “Per marchi come Mercedes-AMG o Classe G il senso di appartenenza rappresenta un elemento centrale per chi sceglie di entrare a far parte di queste due famiglie. Ed è proprio da qui che si sviluppano piattaforme come gli AMG Performance Day e il GOT, il primo club ufficiale dedicato a Classe G. In questa occasione, in un luogo iconico per il mondo del motorsport, abbiamo voluto nuovamente rendere omaggio ai principali ambassador di Mercedes-AMG, i nostri ‘One man, one engine’, molto più che semplici clienti, dei veri e propri fan capaci come nessun altro di trasmettere la propria passione ampliando sempre più la grande community”.

AMG Performance Day 2025: la sfilata a Monza vista dall'abitacolo di una CLE 53

Tra le vetture più ammirate nel paddock, la AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”, con motore V8 sovralimentato da 612 CV, senza elettrificazione, specificamente progettata per i track day.

Una supercar progettata per sopportare l’elevato stress di giornate in pista, con gestione avanzata dei flussi aerodinamici e raffreddamento più efficiente dei freni con dischi carboceramici. Una limited edition realizzata in soli 200 esemplari destinata agli appassionati del motorsport.

AMG Performance Day 2025: la GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collector Edition

AMG Performance Day: una gamma completa di modelli sportivi

Ma la famiglia Mercedes-AMG oggi offre oltre 22 modelli e più di 40 varianti, con motorizzazioni che spaziano da 306 a 639 CV (+204 CV elettrici), disponibili in configurazioni a 4, 6 e 8 cilindri, sia termiche sia ibride, sia full electric.

Nel 2024 oltre 3.200 appassionati hanno scelto un modello AMG in Italia, con il 39% delle vendite concentrate sulla piattaforma MFA, il 18% su GLE, GLE Coupé e Classe E, il 12% su Classe G, il 17% su Classe C e GLC, e il restante 1% su altri modelli, come la hypercar AMG One(qui, tutto su AMG One).

AMG Performance Day 2025: la coda di una C 63 S Wagon e due GT 63

Relativamente alle motorizzazioni, il 62% dei clienti italiani ha preferito i 4 cilindri, seguiti dagli 8 cilindri (22%) e dai 6 cilindri (15%). Particolarmente rilevante l’aumento delle motorizzazioni xEV, che nel 2024 hanno rappresentato l’81% delle preferenze.

Appuntamento dunque al 2026, con l’ottava edizione dell’AMG Performance Day, data e location ancora da definire ma, statene certi, noi di Motorbox ci saremo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/04/2025