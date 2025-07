AMG scommette su finti V8 per vendere le sue auto elettriche

Quando vi abbiamo parlato della Mercedes-AMGGT XX concept, di questo particolare abbiamo solo accennato, ma una particolare soluzione tecnica, volta a emozionare e convincere gli automobilisti a passare all'elettrico, rilancia una questione irrisolta: quella che le auto elettriche, per vendere, puntano a imitare quelle tradizionali (in modo più o meno convincente).

Mercedes-AMG GT XX Concept

La concept car che anticipa il nuovo corso AMG

Sportiva elettrica per la presunta era a zero emissioni, la Mercedes AMG GT anticipa un modello di serie atteso nel 2026 (probabilmente l’erede della AMG GT Coupe4).

Design e prestazioni dovrebbero essere più che sufficienti per emozionare senza ulteriori effetti speciali, visto che per lei si dichiarano 1.341 CV e una velocità massima di 359 km/h: un dato, quest'ultimo, che la distingue dalla maggior parte delle auto elettriche attuali.

Ma non basta. La Mercedes AMG GT XX punta a replicare l’esperienza multisensoriale di una AMG tradizionale, attraverso un sound sintetico e cambi di marcia simulati.

Negli appassionati legati alla tradizione, soluzioni come queste generano subito diffidenza, anche se non mancano esempi che fanno quantomeno riflettere.

Hyundai Ioniq 5 N,la prova in pista

Hyundai ha reso la simulazione credibile

Quando il Direttore ha provato la Hyundai Ioniq 5 N è rimasto molto colpito dall'accuratezza con cui simula un cambio a doppia frizione a 8 marce e il sound da motore termico sportivo, che ''aiuta a capire quando gas sto utilizzando e quanto sto allungando''.

''L'illusione è perfatta'', questo è il suo verdetto, con la Hyundai Ioniq 5 N che non getta la maschera nemmeno quando si tratta di simulare un fuorigiri al limitatore o una cambiata rifiutata perché ''chiamata'' a un regime troppo alto.

Tanta credibilità si traduce in un divertimento esilarante, frutto di una simulazione orchestrata da uno specialista dei veri cambi a doppia frizione e da un impianto audio che riproduce il sound del motore attraverso dieci altoparlanti, di cui 8 interni e 2 esterni. Gran bel videogioco!

Mercedes-AMG GT XX Concept

Riprodurre l'anima AMG attraverso rumore e vibrazione

Mercedes-AMG ha deciso che anche il suo futuro è legato a una simulazione: “Il feeling è tutto. Il rumore, il livello sonoro, la vibrazione, il cambio marcia. Un’AMG deve toccarti dentro, e se non ci riesce, ha fallito”, dice Markus Schäfer, numero uno della parte tecnica in AMG.

Anche la casa tedesca punta a introdurre suoni artificiali che imitano un motore endotermico, completi di vibrazioni e simulazioni di cambiata, tramite altoparlanti integrati nei fari anteriori. E a giudicare da un video diffuso da Mercedes su Instagram, il giochino dovrebbe riuscirgli bene.

Sta di fatto che l’obiettivo è chiaro: non solo performance, ma anche un’esperienza sensoriale che riproduca l’anima AMG, anche in versione elettrica. La GT XX non sarà solo veloce in rettilineo: avrà reazioni, feedback e presenza scenica da vera sportiva, anche grazie a una gestione raffinata di rumore e vibrazione.

Il che sembra concettualmente molto simile al sesso con delle supertecnologiche bambole gonfiabili: un sentito grazie alla Commissione Europea per averlo reso obbligatorio.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/07/2025