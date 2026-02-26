Van elettrici

Van Mercedes richiamato per la ragione più assurda: è... timido

Avatar di Lorenzo Centenari, il 26/02/26

2 ore fa - "eSprinter, parla più forte". Richiamo negli USA per... alzare il volume

In retromarcia, eSprinter sussurra: la statunitense NHTSA non apprezza, i pedoni nemmeno. Ora Mercedes deve insegnargli a usare la voce

Il caso è semplice, innocente (sinché non ci scappa l'incidente) e abbastanza surreale (e noi andiamo a nozze). 

Negli Stati Uniti accade che alcuni Mercedes eSprinter sono stati richiamati perché il loro AVAS, il suono obbligatorio per avvisare i pedoni, in retromarcia emetteva un volume troppo basso rispetto ai 48 decibel minimi richiesti.

Non un problema tecnico, ma quasi un tratto caratteriale: il furgone elettrico che non vuole disturbare.

Mercedes eSprinter, un furgone troppo educato

Secondo la documentazione federale, il van si muoveva con un sussurro da bibliotecario zen, più adatto a calmare un neonato che a segnalare “Ehi, sto arrivando!”.

Il rischio? Che i pedoni non lo sentano affatto, trasformando il parcheggio del supermercato in un episodio di Stranger Things, con veicoli che appaiono dal nulla.

Mercedes dovrà aggiornare il software e insegnare all’eSprinter a parlare con un filo di convinzione in più.

Non serve un ruggito AMG, ma almeno un “Permesso, passo” che non sembri pronunciato da un fantasma timido.

Fonte: Autoevolution

VEDI ANCHE
Il Mercedes Sprinter van diventa un ufficio mobile
Il Mercedes Sprinter ufficio mobile di Klassen ha anche la toilette
Mercedes eSprinter per GLS e Y3K: come cambia la consegna dell’ultimo miglio
Corrieri per un giorno: la rivoluzione elettrica di Mercedes eSprinter
Mercedes ha la telecamera che vede al buio ma ora non la trova più
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/02/2026
Tags
mercedesvan elettrici
Logo Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Vedi anche