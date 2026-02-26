Van Mercedes richiamato per la ragione più assurda: è... timido

Il caso è semplice, innocente (sinché non ci scappa l'incidente) e abbastanza surreale (e noi andiamo a nozze).

Negli Stati Uniti accade che alcuni Mercedes eSprinter sono stati richiamati perché il loro AVAS, il suono obbligatorio per avvisare i pedoni, in retromarcia emetteva un volume troppo basso rispetto ai 48 decibel minimi richiesti.

Non un problema tecnico, ma quasi un tratto caratteriale: il furgone elettrico che non vuole disturbare.

Mercedes eSprinter, un furgone troppo educato

Secondo la documentazione federale, il van si muoveva con un sussurro da bibliotecario zen, più adatto a calmare un neonato che a segnalare “Ehi, sto arrivando!”.

Il rischio? Che i pedoni non lo sentano affatto, trasformando il parcheggio del supermercato in un episodio di Stranger Things, con veicoli che appaiono dal nulla.

Mercedes dovrà aggiornare il software e insegnare all’eSprinter a parlare con un filo di convinzione in più.

Non serve un ruggito AMG, ma almeno un “Permesso, passo” che non sembri pronunciato da un fantasma timido.

Fonte: Autoevolution

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/02/2026